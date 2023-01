"Patodeweloperka". Ministerstwo Rozwoju i Technologii: Porządkujemy zasady

"Patodeweloperka" to gorsza jakość życia i wymierne straty dla całej społeczności lokalnej – przekazała PAP MediaRoom.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało w środę, że rozpoczyna proces porządkowania zasad budowy budynków wielorodzinnych, z myślą o komforcie mieszkańców.

Czym jest "patodeweloperka"?

"Tzw. patodeweloperka to działania inwestorów komercyjnych, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrych obyczajów, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach. W praktyce to mieszkania, w których jest np. ciemno, a z balkonów sąsiedzi zaglądają sobie do talerza. To też place zabaw składające się z jednej huśtawki" – czytamy w komunikacie resortu.

Jak podano, budownictwo prowadzone z myślą wyłącznie o zysku to nie tylko gorsza jakość życia. Polski Instytut Ekonomiczny w swoim raporcie "Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego" wyliczył, że całkowite roczne koszty chaosu przestrzennego w Polsce to 84,3 mld złotych. Roczny koszt chaosu przestrzennego w przeliczeniu na każdego mieszkańca Polski to aż 2,2 tys. złotych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciem zgłoszenia urzędy sprawdzają zgodność projektu z przepisami. Niektórzy deweloperzy te przepisy jednak obchodzą.

– Niestety, "patodeweloperka" staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Media co chwilę pokazują przykłady absurdalnych rozwiązań architektonicznych i budowlanych. Chcemy temu przeciwdziałać, ale w rozsądny sposób. Widzimy, jakie sposoby stosują niektórzy deweloperzy, by maksymalizować swój zysk kosztem jakości życia mieszkańców. Przygotowaliśmy przepisy, które mają zapobiegać takim praktykom. To pierwsza część większego pakietu działań – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. – Zmienimy obraz i architekturę nowych osiedli – dodał.

