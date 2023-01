"Takich fake newsów jest bardzo wiele". Anna Moskwa reaguje na głośną sprawę sprzed kilku dni

Dwa dni temu w mediach pojawiła się informacja o ogromnym rachunku za gaz, jaki miała otrzymać jedna z gdańskich pizzerii. Wiadomość szybko podchwycił lider PO Donald Tusk, który w opublikowanym w mediach społecznościowych filmie przekonywał o niekompetencji rządu.

– Popularna gdańska pizzeria New Port znika ze względu na ceny gazu, które ją dobiły. Mieli dopłacić 72 tysiące złotych, ale wtedy jedna porcja frytek u nich musiałaby kosztować 30 złotych, a jedna pizza co najmniej 40 złotych – powiedział Donald Tusk w swoim filmie.

Moskwa: To fake news

Do informacji o gigantycznym rachunku dla pizzerii odniosła się minister klimatu i środowiska. Anna Moskwa wskazała, że jest ona prawdziwa tylko w części. Restauracja otrzymała rachunek na taką kwotę, ale obejmował on okres 2 lat.

– Takich fake newsów jest bardzo wiele. Często w przestrzeni publicznej pojawiają się rachunki przed dopłatą. I rzeczywiście gdybyśmy nie dopłacili do ciepła systemowego z kaloryfera średnio 4 tys. zł do gazu i 1 tys. tam gdzie jest ciepłownia węglowa, to te podwyżki takie by były – powiedziała Moskwa w programie "Kwadrans polityczny" TVP.

– Są sytuacje, że były umowy wieloletnie na gaz za symboliczne stawki 5, 10, 15 zł, podczas gdy dziś cena dla odbiorców indywidualnych, nawet ta mrożona do 200 zł za MWh i tam może się zdarzyć, że ta kwota może być wyższa, choć jest zamrożona na poziomie średniej ceny w kraju i nie przekracza tych 40 procent –dodała szefowa MKiŚ.

Minister zapewniła, że w 2023 roku "nikt nie zapłaci więcej niż w ubiegłym roku", a po przekroczeniu limitu, stawka również będzie zamrożona. Rząd przygotował podobne rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw, szkół, organizacji pozarządowych, szpitali, podmiotów wrażliwych.

– Jeśli chodzi o ceny w 2024 r., wiele zależy od tego czy nadal będzie trwała wojna. Na pewno OZE, zwłaszcza fotowoltaika, wpływa na obniżenie rachunków. Na pewno będziemy dalej iść w tym kierunku, ale mitem jest, że OZE wystarczy – powiedziała Anna Moskwa.

