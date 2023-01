Jeden z Wolnościowców wystartuje w prawyborach Nowej Nadziei

Pomiędzy Wolnościowcami (Dziambor, Kulesza, Sośnierz) a partią Nowa Nadzieja (przed zmianą nazwy KORWiN) jakiś czas temu pojawił się spór o jedynki na listach wyborczych do wyborów parlamentarnych. Według Wolnościowców Mentzen zmienił ustalony wcześniej układ podziału jedynek. Mentzen postanowił bowiem zorganizować prawybory. Zwycięzcy zostaną poparci przez Nową Nadzieję jako kandydaci w okręgach przypadających tej partii na listy Konfederacji w wyborach parlamentarnych.

Wolnościowy nie uznają prawyborów

"Wolnościowcy uważają prawybory za wewnętrzną sprawę partii Nowa Nadzieja i nie uznają jej kompetencji do przeprowadzania głosowania w okręgach, w których liderem listy był przedstawiciel Wolnościowców, zwłaszcza w trzech okręgach poselskich objętych dodatkowo gwarancjami z 2021 roku. Dlatego nasi posłowie nie biorą w nich udziału i domagają się od Konfederacji wykonania uchwały gwarancyjnej" – piszą w mediach społecznościowych Wolnościowcy.

"Podkreślamy, że Rada Liderów Konfederacji dotąd nie usankcjonowała prawyborów i nie zadeklarowała, czy i w jakim stopniu uzna ich wyniki. Formalnie nadal jest to wyłącznie inicjatywa partii zewnętrznej wobec Konfederacji (Konfederacja de lege nie jest koalicją, więc inne partie nie mają w niej żadnych «udziałów»)" – tłumaczą swoje stanowisko.

Grabarczyk weźmie udział

Posłowie Dziambor, Kulesza i Sośnierz, którzy w marcu odeszli z partii KORWiN i utworzyli Wolnościowców w ramach Konfederacji, nie wezmą udziału w prawyborach, jednak wystąpi w nich Tomasz Grabarczyk. Dyrektor biura prasowego wystartuje w Łodzi.

"W prawyborach w Łodzi weźmie natomiast udział Tomasz Grabarczyk. Jest to niezależna decyzja kol. Grabarczyka. Zarząd Główny Wolnościowców wyraził na to zgodę, jednak nie oznacza to ani uznania prawa partii NN do przeprowadzania prawyborów na liderów list Konfederacji, ani zaangażowania partii w ich przebieg. Decyzję o udziale w głosowaniu partia pozostawia swoim członkom" – piszą Wolnościowcy.

Czytaj też:

List otwarty Mentzena do Wolnościowców. "Ostatni raz Was proszę"Czytaj też:

KORWiN i Wolnościowcy. Czy wystarczy miejsca?