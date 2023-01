Były polityk PiS i PO: Polska 2050 to nie transferowy typ polityki

Poseł Polski 2050 wyraził na antenie Radia Wrocław przekonanie, że wybory parlamentarne wygra opozycja. Dodał, że ma nadzieję, iż jego formacja uzyska bardzo silną pozycję. Pytany, na ile mandatów w Sejmie liczy, uchylił się od odpowiedzi, ale oznajmił, że Polska 2050 ma nadzieję być główną siłą opozycyjną.

Zalewski: Szymon jest politykiem zmiany

– Mocną stroną polityki, którą proponuje Szymon Hołownia, jest zwrócenie się wszystkich Polaków i ustawienie człowieka, a nie partii politycznej, na pierwszym miejscu. Szymon przede wszystkim chcę promować ludzi, którzy do tej pory działali na rzecz obywateli w różnych stowarzyszeniach, fundacjach. To nie są osoby znane ogólnopolsko. To są osoby znane lokalnie – przekonywał Zalewski.

Parlamentarzysta wyraził jednocześnie zadowolenie, że lider Polski 2050 chce współpracować z ludźmi doświadczonymi. – Bo to mnie dotyczy – oznajmił. – Także ja nie spodziewam się tutaj jakichś wielkich transferów, bo to nie jest ten typ lidera, mówię o Szymonie Hołowni, ani ten typ polityki, taki transferowy – dodał.

Podsumowując wątek, wskazał, że Hołownia jest „politykiem zmiany”, który wymaga, aby „w centrum był człowiek”.

Hołownia na premiera

Prowadzący zapytał, kto powinien być premierem rządu, który utworzy obecna opozycja.– Dla nas kandydatem na premiera jest Szymon Hołownia i o to walczymy, o to będziemy prosili Polaków, o takie zaufanie – stwierdził.

Dopytywany, czy naprawdę wierzy, że Tusk ustąpiłby Hołowni, by ten mógł zostać premierem, Zalewski odparł, że dziennikarze skupiają się na sondażach, a najważniejsza oczekiwaniem Polaków jest zmiana. – Zmiana w prowadzeniu polityki, jest zmiana w funkcjonowaniu państwa, jest zmiana także w kwestiach, dla nas bardzo ważnych, ekologicznych, energetycznych. Tutaj mamy jedyną wiarygodną propozycję. Takiej propozycji nie mają nasi, powiem konkurenci, bo jesteśmy w opozycji. Dla nas tą partią, z którą chcielibyśmy wygrać, jest PiS. W ramach tej opozycji zdrowo konkurujemy. A więc ja jestem przekonany, że także kampania wyborcza pokaże to i będziemy przekonujący – zapowiedział.

