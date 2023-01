Niemieckie uzbrojenie dla Ukrainy. "Die Welt": Scholz działa tylko pod presją

Szef niemieckiego rządu zdecydował o przekazaniu Ukrainie bojowych wozów piechoty Marder. Za naszą wschodnią granicę ma także trafić system Patriot.

Tymczasem według "Die Welt" dotychczasowa argumentacja Olafa Scholza, że Niemcy dostarczą nowoczesne czołgi zachodniej konstrukcji tylko wtedy, gdy to samo zrobią ich sojusznicy, jest pełna "oczywistych sprzeczności". "Już w kwietniu 2022 niemiecki rząd ogłosił bowiem dostawę samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, które także są zachodniej konstrukcji. A to, czy kilkudziesięcioletniego Mardera można nazwać 'nowoczesnym', jest co najmniej kwestią uznaniową" – ocenia dziennik.

"USA dają swobodę, co obala argumenty Berlina"

Opieszałe decyzje w sprawie dostarczenia Ukrainie broni to, zdaniem "Die Welt" taktyka Olafa Scholza

"Argument, że Niemcy chcą tylko dostarczać (broń) krok w krok ze swoimi sojusznikami, został już dawno obalony także przez USA. Rząd USA wielokrotnie dawał do zrozumienia, że każdy kraj sojuszniczy ma swobodę wyboru rodzaju broni, którą dostarcza Ukrainie. Olaf Scholz przez te wszystkie miesiące trzymał się jednak swojego 'nie' dla eksportu Mardera" – wskazano.

Gazeta ocenia, że kanclerz Niemiec pozostał wierny taktyce, którą pokazał już przy dostawie Gepardów, wielokrotnych wyrzutni rakietowy czy systemów obrony powietrznej: "Czeka jak najdłużej i dostarcza dopiero wtedy, gdy robią to sojusznicy, a presja na Niemcy staje się zbyt duża. Kanclerz chce więc najwyraźniej zająć stanowisko pośrednie między tymi, którzy w jego partii i wśród ludności domagają się dostaw broni – a tymi, którzy uważają, że pomoc niepotrzebnie przedłuża wojnę".

Czytaj też:

Przełom w konflikcie? Niemcy i USA dostarczą dodatkowy sprzęt