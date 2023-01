Prezes PSL wskazuje: Jeżeli zabraknie nas w przyszłym parlamencie...

Władysław Kosiniak-Kamysz kontynuuje spotkania z wyborcami pod nazwą "Uczciwa Polska". W czwartek prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego był w Kielcach, zaś w piątek, 6 stycznia odwiedził Tarnów.

– Od 17 grudnia jestem w trasie po Polsce na spotkaniach otwartych dla wszystkich. Przedstawiamy naszą filozofię państwa i sprawowania władzy. Naprzeciw nieuczciwego państwa stajemy my z naszym programem. "Uczciwa Polska" wygra wybory parlamentarne w 2023 roku – mówił polityk podczas swojego wystąpienia.

– Wierzę, że uczciwa Polska jest możliwa. Ona sama dziś nie przyjdzie. Musimy wygrać następne wybory, by walczyć z oszustwami tej władzy – dodał.

Bez ludowców w nowym Sejmie?

Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, kłamstwem rządzących jest to, że opozycja nie ma programu. – Grają nieuczciwie. To nas różni od nich, że potrafimy docenić dobre inicjatywy jak "500 plus". Od nich nigdy nie usłyszałem dobrego słowa za "kosiniakowe", program "Maluch" czy Kartę Dużej Rodziny – stwierdził.

– Najgorszym scenariuszem wyborczym po stronie demokratycznej jest całkowite rozdrobnienie. Rozwiązaniem nie jest jednak jedna lista wyborcza, bo światopoglądowo będzie zbyt szeroka. Proponujemy dwa bloki i prowadzimy rozmowy w tej sprawie – zapowiedział prezes PSL. – Skończymy z promocją dziadostwa i nieróbstwa. Trzeba w końcu docenić ludzi ciężkiej pracy. Mamy swój program i rozwiązania dla wszystkich osób. Pierwszą z nich jest dobrowolny ZUS, kolejną "Praca, która się opłaca” w ramach programu "Uczciwa Polska" – powiedział.

– Jeżeli zabraknie nas w przyszłym parlamencie, to wahadło światopoglądowe odbije mocno w drugą stronę. Jeżeli wygra prawa strona, to obecny sojusz tronu z ołtarzem będzie niszczył wspólnotę Kościoła. To spowoduje dalsze odejście wiernych – wskazał lider ludowców.

