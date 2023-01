O dwóch ludożercach

No ba! Patrzę w lustro i sama widzę, jak ząb czasu mnie nadgryza. Oczywiście 40 lat plus jakiś VAT to nie powód, aby panikować. Zresztą, żadna szanująca się kobieta nie wita nowego roku przesadnie euforycznie. Zwłaszcza taka jak ja, która przysięgła sobie, że będzie się godnie starzeć – dumnie ignorując inwazyjnie oferty medycyny estetycznej. Wiele kobiet daje się oszpecić na życzenie swych partnerów. Mój dzielny Mąż uparcie trzyma się tych samych zeznań, które wypowiadał mi w narzeczeństwie i przed ołtarzem, więc czuję się zwolniona z pogoni za upływem czasu.