"Jeśli nie chcemy pewnego dnia…". "FAZ" pozytywnie o decyzji Berlina

Chodzi o bojowe wozy piechoty Marder. Do końca pierwszego kwartału na Ukrainę ma zostać wysłane około czterdziestu takich pojazdów.

Niemcy dostarczą na Ukrainę także dodatkową baterię systemu obrony przeciwlotniczej Patriot. Biały Dom poinformował w czwartek, że po telefonicznej rozmowie prezydenta USA Joe Bidena z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, zapadła decyzja o kolejnych dostawach sprzętu dla Kijowa. W obliczu kolejnych rosyjskich ataków rakietowych i z użyciem dronów na ukraińską infrastrukturę krytyczną, prezydent Biden i kanclerz Scholz potwierdzają też wsparcie w kwestii zaopatrzenia ukraińskich wojsk w systemy obrony powietrznej.

"FAZ": Trzeba dać Ukrainie broń

Decyzję komentuje wiele niemieckich ośrodków prasowych. Jeden z najbardziej prestiżowych – "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ocenia decyzję jako właściwą.

"Jeśli nie chcemy pewnego dnia bronić własnymi wojskami wartości Zachodu, co także stale słyszymy w Berlinie, a których bronią teraz Ukraińcy, trzeba dać im niezbędną do tego broń. Ukraińska ofensywa zatrzymała się. Wiosną grozi wielka ofensywa rosyjska. Armia ukraińska potrzebuje czołgów, aby ją odeprzeć i wyzwolić kolejne tereny. Bundeswehra ma zbyt mało czołgów Leopard, by móc dostarczyć jej ich znaczącą liczbę. Ale na podwórkach niemieckich zakładów zbrojeniowych wciąż stoją dziesiątki starszych modeli tych maszyn. Zapowiadana obecnie dostawa czołgów niemieckich, francuskich i amerykańskich dowodzi, że tam, gdzie jest taka wola, tam są czołgi. Ukraińcy byliby nawet wdzięczni za bojowe wozy piechoty typu Puma".

