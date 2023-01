Jaki będzie Kościół po śmierci Benedykta XVI? Zapowiedź nowego numeru "Do Rzeczy"

– To numer szczególny ze względu na to, że duża jego część poświęcona jest ocenie pontyfikatu Benedykta XVI. Szczególnie polecam teksty Marka Jurka i Piotra Semki, a także sondaż, który zrobiliśmy wśród najbardziej znanych i cenionych publicystów katolickich – mówi Paweł Lisicki. We wspomnianym tekście wypowiadają się: Krystian Kratiuk, Paweł Chmielewski, Tomasz Rowiński i Wojciech Golonka.

– Wszystkie teksty – również mój komentarz – dotyczą oceny pontyfikatu i roli Benedykta XVI w Kościele, jego abdykacji, a także tego, jaki będzie po jego śmierci Kościół – mówi publicysta. – W jakim stopniu ta śmierć wpłynie na to, że plany, które najwyraźniej ma papież Franciszek, będą teraz realizowane ze znacznie większym przyśpieszeniem – dodaje.

Pontyfikat Benedykta XVI

– Losy Josepha Ratzingera to zmaganie się wybitnego teologa z poczuciem winy i słabości. Tę próbę, w której wyzwaniem była dla niego jego osobista słabość, Benedykt XVI zdecydowanie wygrał – pisze Piotr Semka

w tekście “Trawiony wątpliwościami skromny pracownik winnicy Pańskiej”.

– O Josephie Ratzingerze można powiedzieć, że jak Mojżesz „był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi”. Jeśli dla mediów był to Panzer Cardinal, to tylko dlatego, że uparcie – odziany w pancerz sprawiedliwości, osłonięty tarczą wiary – bronił tego, co uważał za nieprzekraczalne granice prawdy – zauważa Marek Jurek w artykule “Najcichszy z ludzi”.

Nowe "Do Rzeczy"

Na łamach „Do Rzeczy” ponadto między innymi: Władza się odkleiła od rzeczywistości – mówi Marcine Palade, socjolog polityki z Centrum Analiz Wyborczych, w rozmowie z Karolem Gacem.

– Jeśli fabuła serialu „Brokat” nie jest ledwo zawoalowaną reklamą prostytucji, to nie wiem doprawdy, co miałoby nią być – stwierdza Dariusz Wieromiejczyk w artykule “Solidarność seksworkerek”.

– Polska szukała protektora wiarygodniejszego niż ci z przeszłości, stawiając na państwo najpotężniejsze w sojuszu północnoatlantyckim. I to wydaje się rozsądne. Polskie elity uznały, że sojusz z USA trzeba sowicie opłacić. I tutaj rodzą się już wątpliwości – przekonuje Łukasz Warzecha w tekście “Polityka uległości”.

– Brnięcie w ekologistyczną politykę zeroemisyjności grozi Polsce niebezpiecznym uzależnieniem się od chińskich materiałów, technologii i surowców – ostrzega Jakub Wozinski w tekście “Z rosyjskiego deszczu pod chińską rynnę”.

W najnowszym numerze również rozmowa Macieja Pieczyńskiego o tym, jak dziś wygląda życie w Kijowie.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 9 stycznia 2023 r.

