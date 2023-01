Winnicki: Dlaczego Hołownia pokrętnie się tłumaczy? Odpowiedź jest prosta

"Dlaczego Hołownia na pytanie o likwidację gotówki i wprowadzenie «pieniądza cyfrowego» najpierw powiedział u red. Rymanowskiego «tak, jak najszybciej» a potem pokrętnie tłumaczył w sieci, że nie? Odpowiedź jest prosta; najpierw powiedział, co myśli, a potem, co ludzie chcą usłyszeć" – napisał prezes Ruchu Narodowego.

facebook

Hołownia o gotówce

W wywiadzie dla Radia ZET na pytanie dotyczące właśnie pieniądza cyfrowego, Szymon Hołownia odpowiedział bez wahania. Brzmiało ono: Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy – tak czy nie? – Tak, jak najszybciej tak – stwierdził lider Polski 2050. – Ale wcześniej euro trzeba przyjąć – dodał.

Kilka dni później Hołownia twierdził już coś innego. Oznajmił, że został źle zrozumiany. – Nikt nikomu gotówki zabierał nie będzie. Gotówka będzie w obiegu. Prawo do posiadania, do operowania gotówką jest zapisane i w konstytucji (nie jest – red.) i w ustawach. Nie to miałem na myśli, mówiąc o tym, że być może z czasem, z postępem, pojawi się również jako opcja możliwość korzystania z bardziej ucyfrowionych narzędzi płacenia, wymiany waluta będzie się stawała również cyfrowa, ale nie wyłącznie cyfrowa – mówił w trakcie internetowego live’a na swoich mediach społecznościowych.

– Jak będzie pieniądz cyfrowy w obiegu, będę używał, będę pierwszy testował. Natomiast zawsze pewnie będę miał też w kieszeni gotówkę. Doskonale to rozumie, zwłaszcza w państwie, które jest oparte na takiej inwigilacji jak państwo PiS. Nie zawsze musisz mieć ochotę na to, żeby Wielki Brat znał wszystkie Twoje wydatki – powiedział Hołownia.

Propozycja Konfederacji

W reakcji na niepokojące słowa, które padły w Radio ZET Konfederacja przedstawiła propozycję konstytucyjnego zagwarantowania Polakom możliwości płacenia gotówką.

Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki przypomniał, że własna waluta stanowi fundament suwerenności państwa, a gotówka jest warunkiem wolności. Zwrócił uwagę, że likwidacja gotówki i płatność jedynie cyfrowa oznaczałaby w praktyce, że można płacić tylko we wskazanych miejscach i mogłoby to być w każdej chwili zablokowane. Ponadto, każdy byłby cały czas śledzony za co i gdzie płaci.

Czytaj też:

Były polityk PiS i PO: Polska 2050 to nie transferowy typ polityki