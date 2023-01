Stoltenberg w Szwecji. Usłyszał, że Turcja żąda zbyt wiele

W związku rozpoczętą 24 lutego 2022 roku inwazją Rosji na Ukrainę Szwecja i Finlandia wyraziły chęć wstąpienia do NATO. Zostało to zaakceptowane przez państwa członkowskie w czerwcu na szczycie w Madrycie. Ostatnie kraje, które zgodziły się, ale nie ratyfikowały jeszcze akcesji Szwecji i Finlandii do NATO to Węgry oraz Turcja.

Kristersson: Turcja ma żądania, których Szwecja nie może i nie chce spełnić

Ankara postawiła szereg warunków dotyczących przede wszystkim kwestii wspierania przez Szwecję Kurdów. Sztokholm przekonuje natomiast, że wypełnił życzenia tureckich władz, jednak te wciąż rozszerzają swoje oczekiwania, blokując tym samym proces akcesji Szwecji do Sojuszu.

Premier Ulf Kristersson odniósł się do tej kwestii w niedzielę podczas dorocznej konferencji na temat bezpieczeństwa i obronności w Saelen. Na spotkaniu dyskutowano kwestię rozszerzenia NATO. W roli specjalnego gościa obecny był Sekretarz Generalny organizacji Jens Stoltenberg.

– Turcja ma żądania, których Szwecja nie może i nie chce spełnić – powiedział Kristersson. Szef rządu Szwecji wyraził przekonanie, że ostatecznie "Turcja ratyfikuje szwedzki wniosek o członkostwo w Sojuszu, jednak "nie wiadomo, kiedy to się stanie".

Azyl dla dziennikarza

Zastrzeżenie administracji Erdogana dotyczą udzielenie przez Szwecję azylu osobom uznawanym przez turecki rząd za powiązane z organizacją FETÖ, kierowaną przez mieszkającego obecnie w Stanach Zjednoczonych islamskiego kaznodziei Fethullaha Gulena.

Kilka dni temu szwedzki Sąd Najwyższy negatywnie rozpatrzył wniosek Ankary o wydanie obywatela Turcji. Chodzi o dziennikarza gazety "Today’s Zaman", który został oskarżony o udział w nieudanej próbie "zamachu stanu" w 2016 roku. Wówczas gazeta została zamknięta przez tureckie władze. Dziennikarz otrzymał natomiast w Szwecji azyl i status uchodźcy politycznego.

Po tzw. puczu, którego zorganizowanie Erdogan oskarżył FETÖ do więzienia trafiło kilkadziesiąt tysięcy profesorów, policjantów, urzędników, wojskowych i dziennikarzy.

