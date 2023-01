Żądali segregacji covidowej. Po wyborach chcą "gwarantować sprawiedliwość"

W posiedzeniu uczestniczyli poseł Krzysztof Śmiszek, współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń, prawnik, były poseł m.in. SLD Ryszard Kalisz i przewodniczący klubu sejmowego Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Biedroń: Lewica gwarantem sprawiedliwości

Politycy zapowiedzieli opracowanie "czarnej księgi", w której wskażą konkretne osoby z obozu rządzącego oraz złamane zdaniem Lewicy przepisy prawa.

– My wierzymy dzisiaj głęboko jako Lewica, że taki wielki akt oskarżenia wobec tych, którzy podnieśli rękę na Trybunał Konstytucyjny, na wiele innych instytucji państwa polskiego, oni muszą podnieść odpowiedzialność. Nie może być tak, że przejdziemy do porządku dziennego, tym bardziej nie może być grubej kreski – powiedział w trakcie konferencji prasowej Robert Biedroń.

– Kiedy przejmiemy władzę, to Lewica musi gwarantem sprawiedliwości – oznajmił założyciel Wiosny i były prezydent Słupska. Jak dodał, by sprawiedliwości stało się zadość, po wyborach nie może być wobec PiS grubej kreski i poszczególni politycy muszą ponieść odpowiedzialność za swoje rządy.

Śmiszek: Czarna księga PiS

– Dzisiejsze spotkanie rozpoczyna pracę drużyny prawników i prawniczek Lewicy, którzy będą pracowali do czerwca tego roku. Przez najbliższe sześć miesięcy będziemy pracować nad wielkim aktem oskarżenia wobec najważniejszych funkcjonariuszy PiS, a także Zjednoczonej Prawicy, którzy od ośmiu lat niszczą nasz kraj, którzy dopuszczają się rzeczy, które tak naprawdę nigdy w demokratycznym państwie nie powinny mieć miejsca – powiedział z kolei Śmiszek.

Poseł zapowiedział, że Lewica będzie identyfikowała konkretne osoby ze środowiska PiS, które w jej przekonaniu naruszyły podstawowe reguły funkcjonowania państwa, podstawowe reguły rządzenia oraz przepisy prawa.

– Takim ambitnym celem Lewicy jest, aby po pierwsze, przygotować na koniec czerwca "czarną księgę" osób ze Zjednoczonej Prawicy, którym z imienia i nazwiska będzie można postawić zarzuty złamania konkretnych przepisów, ale także wskazać konkretną ścieżkę odpowiedzialności konstytucyjnej, karnej czy odpowiedzialności na innej ścieżce – zapowiedział Śmiszek.

Żądanie segregacji i obowiązku szczepień na COVID

W grudniu 2021 roku Lewica przedstawiła projekt ustawy o obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla osób dorosłych - osoby niezaszczepione podlegałyby karze grzywny. Ugrupowanie żądało także powszechnego stosowania tzw. paszportów covidowych wobec Polaków. Popierało też politykę tzw. lockdownów.

Podczas konwencji programowej Lewicy Robert Biedroń apelował do liderów części partii opozycyjnych: Donalda Tuska, Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, by poparły projekt ustawy Lewicy.

– Apeluję w imieniu Lewicy do największej partii opozycyjnej, do Donalda Tuska, do Koalicji Obywatelskiej. Stańmy w jednym rzędzie i razem z organizacjami pozarządowymi, ze związkami zawodowymi, z wszystkimi ludźmi dobrej woli wprowadźmy ustawę zaproponowaną przez Lewicę dotyczącą obowiązkowych szczepień – podsumował Biedroń.

Włodzimierz Czarzasty zarzucił z kolei premierowi Morawieckiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu tworzenie sytuacji, w której "większość sejmowa zabija ludzi”.

