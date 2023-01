Ostry wpis Ziemkiewicza: Jak widzę Pani obłudę, to czuję mdłości

W niedzielę w stolicy Brazylii doszło do zamieszek. Tłumy popierających Jaira Bolsonaro, który przegrał wybory prezydenckie na rzecz swojego rywala Luli da Sily, szturmowały siedziby Sądu Najwyższego, Kongresu oraz Pałacu Prezydenckiego.

Kuriozalny wpis Lubnauer

Do sytuacji odniosła się Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Polityk w swoim wpisie powiązała sytuację w Brazylii z Prawem i Sprawiedliwością.

"Zwolennicy Trumpa, zwolennicy Bolsonaro mają problem z uznawaniem wyników wyborów. Jeśli przypomnę sobie zapatrzonych w nich polityków PIS, to czuję niepokój" – napisała poseł na Twitterze.

Jej wpis wywołał serię komentarzy. Użytkownicy Twittera przypominali polityk, że to jej formacja podważała w ostatnich latach wyniki demokratycznych wyborów. Sprawę skomentował również publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Ja, jak widzę Pani obłudę, to czuję mdlości. Od lat odmawiacie uznania wyników wyborów, próbowaliście szturmować Sejm na długo zanim stało się to w USA czy Brazylii, wymawiacie posłuszeństwo Konstytucji i kwestionujecie legitymizację prawa, szczujecie do fizycznych ataków..." – napisał Ziemkiewicz.

Świat potępia winnych rozruchów

Prezydent USA Joe Biden potępił „atak na demokrację i pokojowe przekazanie władzy w Brazylii” i wyraził poparcie dla Luli da Silvy. Do amerykańskiego przywódcy dołączyli inni polityczni liderzy państw na świecie potępiających przemoc, do jakiej doszło w Brazylii. Swoją dezaprobatę dla takich działań wyrazili m.in. premier Indii Narendra Modi, prezydent Francji Emmanuel Macron i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. – Wola narodu brazylijskiego i instytucji kraju musi być uszanowana – powiedział Guterres.

Również prezydent Polski Andrzej Duda potępił sprawców przemocy. Polski polityk wyraził także poparcie dla obecnego prezydent Luli da Silvy.

"Demokracja nie jest doskonała. Bywa, że tylko 50 proc. +1 wyborców jest zadowolonych. Ale nic lepszego nie wymyślono by zapewnić ludziom pomyślność. Stąd instytucje demokratyczne, w tym wybory to świętość. Prezydent @LulaOficial wygrał i ma poparcie demokratycznego świata, w tym Polski!" – napisał Duda na Twitterze.

