Prezydent: 100-lecie odzyskania niepodległości wpisało się w naszą świadomość

W poniedziałkowym wydarzeniu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wziął udział Andrzej Duda.

Jak przekazał portal Prezydent.pl, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, postanowieniami głowy państwa za zasługi dla Niepodległej odznaczeni zostali: ks. Bogdan Bartołd, Ewa Błaszczyk-Janczarska, Marek Cichocki, Mariusz Doromoniec, Agnieszka Kaczorowska-Izdebska, Wojciech Kirejczyk, Roman Kluska, Oleg Łatyszonek, Zofia Pilecka-Optułowicz, Włodzimierz Pawlik, Jarosław Sellin, Maciej Urbanowski, Rafał Wiśniewski oraz Wiesław Włodek.

"Uroczyste spotkanie w Pałacu Prezydenckim podsumowujące trwające 5 lat obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Wśród odznaczonych dziś przez prezydenta – Zofia Pilecka-Optułowicz, córka Rotmistrza" – napisał na Twitterze Jan Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

100-lecie odzyskania niepodległości

– 100-lecie odzyskania niepodległości wpisało się w naszą świadomości. Zamknęło się czasem wojny na Ukrainie, gdy Rosjanie napadli na naszych sąsiadów, by odebrać im wolność – stwierdził podczas przemówienia Andrzej Duda.

– Zależało nam na tym, aby obchody 100-lecia niepodległości uświadomiły wszystkim, że to był proces, walka o państwo, o to, by mogło ono trwać. Nawoływaliśmy do tego, by szukać bohaterów tych czasów wśród swoich bliskich – mówił przywódca i dodał, iż "obchody 100-lecia niepodległości organizowane były w wielu miastach i miasteczkach, rozmawiano z młodzieżą i wspólnie odnajdywano i oddawano hołd bohaterom narodowym".

Głowa państwa podziękowała organizatorom narodowych obchodów w latach 2018-2022. Przypomniał także przy tym, że oficjalne uroczystości zainicjowano w grudniu 2017 roku w małopolskiej Stróży, gdzie mieściła się oficerska szkoła Związku Walki Czynnej, której komendantem był późniejszy marszałek Józef Piłsudski.

