Polityk PSL: Aż się dziwię, że zgadzam się z premierem

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Solidarnej Polski. Tematem rozmów był projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą Polska miałaby przeprowadzić, aby otrzymać unijne środku z KPO.

Strony przedstawiły różnice zdań zarówno w kwestii legislacyjnej, prawnej, jak i w zakresie ekonomicznych kosztów zaciągnięcia długu w ramach Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.

Zgorzelski: To jest kuriozalne

– To jest kuriozalne, że z jednej strony, tak jak mówił premier Mateusz Morawiecki, mamy kwestię kilku sędziów na jednej szali, a na drugiej – setki miliardów, które powinny już pracować. Do dziś ci nieudacznicy nie są w stanie załatwić prostej rzeczy. To wszystko po prostu zakrawa na zdradę interesów Polski – powiedział Piotr Zgorzelski w poniedziałek w Radiu Zet.

W sporze między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznał rację szefowi rządu. – Aż się dziwię, że się z nim zgadzam – stwierdził.

– Albo ktoś w Brukseli nie czyta "kamieni milowych", albo ktoś w Polsce chce ich znowu zrobić w jajo. Jest napisane jasno, że Izba Odpowiedzialności powinna być w Sądzie Najwyższym. Wielkie oczy robi prezes NSA, wielkie oczy robi prezes Sądu Najwyższego i tak to się kręci (...), a pieniędzy jak nie było, tak nie ma i o to tutaj chodzi – oznajmił wicemarszałek Sejmu.

Jak zauważył Zgorzelski, spór o KPO to "niekończąca się historia". – Wszyscy się zastanawiają, czy partia rządząca na pewno tych pieniędzy chce, czy ich nie chce – skomentował polityk ludowców i dodał, iż Zjednoczona Prawica, w jego odczuciu, działania "w myśl zasady: dwa kroki do przodu, trzy do tyłu".

