Timmermans w Kijowie. "Ukraina wspólnie z UE broni systemu energetycznego"

Frans Timmermans spotkał się w ukraińskiej stolicy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem Denysem Szmyhalem. Tematami rozmów było wzmocnienie odporności infrastruktury energetycznej Ukrainy oraz sankcje na Rosję.

We wpisie na portalu społecznościowym Twitter wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu stwierdził, iż "bardzo dobrze, że można w Kijowie omówić plany Ukrainy i porozmawiać o przyszłości Europy". "Ukraina ma wszystko, czego potrzeba, aby stać się liderem nowoczesnej zielonej energii. Ma ogromny potencjał w zakresie energii słonecznej, wiatrowej, wodoru i biometanu" – napisał Timmermans. "Ukraina musi wyjść z tej wojny zwycięsko. Ukraińcy nie walczą tylko o siebie, walczą o wolność, demokrację i praworządność. Unia Europejska będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne" – zapowiedział holenderski polityk.

Zełenski: Jesteśmy gotowi

"Odbyłem spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu. Omówiliśmy stan funkcjonowania systemu energetycznego Ukrainy, który regularnie poddawany jest celowym uderzeniom rakietowym Rosji. Ukraina wspólnie z Unią Europejską broni swojego systemu energetycznego. Charles Michel, Ursula von der Leyen i inni przywódcy Unii Europejskiej pomagają nam w szczególności w dostarczaniu tak potrzebnych generatorów i transformatorów" – oświadczył na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Podczas odbudowy Ukraina skupimy się na projektach »zielonych« i jesteśmy gotowi stać się jednym z europejskich centrów nowoczesnej zielonej energii. Dziękujemy panu Timmermansowi za wizytę i ważne wsparcie Ukrainy!" – możemy przeczytać w komunikacie ukraińskiego przywódcy.

Czytaj też:

