Scholz przekonuje: Niemcy są w czołówce we wspieraniu Ukrainy

W poniedziałek Olaf Scholz wziął udział w wydarzeniu wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) w Berlinie. Podczas wystąpienia niemiecki kanclerz podkreślał, że Niemcy, obok Wielkiej Brytanii, są obecnie najważniejszym, po Stanach Zjednoczonych, dostawcą broni dla walczącej z Rosją Ukrainy.

– Niemcy są w czołówce we wspieraniu Ukrainy – powiedział Scholz i dodał, iż nie chodzi tylko o pomoc finansową i humanitarną, ale także dostawy sprzętu wojskowego.

Niemieckie wsparcie

Olaf Scholz zapewnił, że Niemcy "zawsze będą działały w porozumieniu z sojusznikami", a zwłaszcza z USA i innymi partnerami z NATO. – Będziemy to robić dalej i to tak długo, jak to konieczne. (...) Podobnie jak w przeszłości, zawsze będziemy w czołówce, jeśli chodzi o zakres i jakość organizowanych przez nas dostaw – mówił kanclerz Republiki Federalnej Niemiec.

– Berlin trzyma się zasady, że będzie działał tylko w porozumieniu z partnerami. Niemcy nie pójdą same, Niemcy zawsze będą trzymać się razem z przyjaciółmi i sojusznikami, a zwłaszcza z naszym partnerem transatlantyckim, Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Wszystko inne byłoby nieodpowiedzialne w tak niebezpiecznej sytuacji – oznajmił niemiecki polityk. Jak podkreślił, trwająca od 24 lutego 2022 roku wojna na Ukrainie "nie może stać się wojną między Rosją a NATO".

Dodatkowy sprzęt

Przypomnijmy, że Niemcy dostarczą na Ukrainę dodatkową baterię systemu obrony przeciwlotniczej Patriot. W ostatni czwartek Biały Dom w Waszyngtonie poinformował, że po telefonicznej rozmowie prezydenta USA Joe Bidena z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem zapadła decyzja o kolejnych dostawach sprzętu dla Kijowa.

W obliczu rosyjskich ataków rakietowych i z użyciem dronów na ukraińską infrastrukturę krytyczną prezydent Biden i kanclerz Scholz potwierdzili też wsparcie w kwestii zaopatrzenia wojsk Ukrainy w systemy obrony powietrznej.

