Mocne słowa Hołowni. "Czas zlikwidować Trybunał Konstytucyjny"

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia skomentował spór wokół Trybunału Konstytucyjnego.

– Uważam, że sprawę Trybunału Konstytucyjnego należy rozwiązać radykalnie. Nasi eksperci przygotowali dwie propozycje: jedna to bardzo głęboka reforma, druga – likwidacja – przyznał polityk na antenie TVN24.

– Ja uważam, że dzisiaj, po tym wszystkim, co zobaczyliśmy, czas zlikwidować Trybunał Konstytucyjny – stwierdził wprost Hołownia.

Hołownia chce zmiany konstytucji

Kiedy prowadząca program dziennikarka zwróciła uwagę, że likwidacja TK będzie wymagała zmian w Konstytucji, polityk odpowiedział: "Dlatego trzeba zmienić konstytucję".

– W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem jest dzisiaj likwidacja Trybunału Konstytucyjnego i tak zwana rozproszona kontrola konstytucyjności, czyli tak, jak jest w wielu krajach Unii Europejskiej – sądy powszechne, też sądownictwo administracyjne, orzekają wprost z konstytucji – tłumaczył lider Polski 2050.

– Jest cała grupa praworządnościowa, w której są różne pomysły. Jedni mają takie zdania, drudzy mają takie zdania. Oczywiście będziemy mieli wspólny projekt, bo musi być dla niego większość – dodał Hołownia, komentując debatę ws. sposób rozwiązania sporu związanego z TK.

– Natomiast jeżeli pyta mnie pani o to, co my wypracowaliśmy teraz i co bardzo głęboko czujemy, to to jest jedna z tych rzeczy, które wypracowaliśmy i co do których jesteśmy przekonani, ja jestem przekonany – zapewnił polityk.

– Czuję, że po tych bezeceństwach trzeba to po prostu przerwać – dodał lider Polski 2050.

Przyłębska odpowiada sędziom TK, którzy chcą jej ustąpienia

Jak opisywaliśmy na DoRzeczy.pl, 6 z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego domaga się od prezes Julii Przyłębskiej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa. Sędziowie ci przekonują, że kadencja Przyłębskiej upłynęła 20 grudnia.

Pismo w tej sprawie podpisali, jak podała "Rzeczpospolita", sędziowie Wojciech Sych, Jakub Stelina, Andrzej Zielonacki, Zbigniew Jędrzejewski, Bogdan Święczkowski oraz Mariusz Muszyński.

Tymczasem Przyłębska chce pozostać na stanowisku prezesa TK do grudnia 2024 roku, czyli do końca swojej dziewięcioletniej kadencji sędziowskiej.

Czytaj też:

Pawłowicz przegrała w sądzie. Musi przeprosić posła POCzytaj też:

Zmiany w ustawie o SN. Romanowski: Trzeba chronić porządek prawny