Konfederacja proponuje: "Dwa za jeden" i "UE plus zero"

Zorganizowana we wtorek konferencja prasowa dotyczyła kwestii nadprodukcji obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. Konfederacja wskazuje, że "w Dzienniku Ustaw w 2022 roku opublikowano 2800 pozycji - czyli średnio prawie 8 nowych aktów prawnych każdego dnia przez cały rok (w tym w weekendy i w święta)".

Konfederacja chce zatrzymać "biegunkę legislacyjną"

– Istna plaga kolejnych ustaw spada na polskie społeczeństwo. Od kiedy rządzi PiS, widzimy prawidłowość, że tendencja do produkcji prawa i legislacji kiepskiej jakości nasila się – powiedział Bosak.

Wiceprezes Ruchu Narodowego przywołał dane między innymi z Dziennika Ustaw, z których wynika, że w latach 2016-2022 wyprodukowanych zostało ponad 150 tys. stron przepisów prawnych. Zestawił to z ilością prawa w pierwszych latach transformacji gospodarczej, to znaczy w latach 1989 a 1995. Wyprodukowano wówczas zaledwie 15 tys. stron prawa, czyli 10 razy mniej. Dla przykładu Bosak pokazał wydrukowany tekst pierwszej części rządowego programu "Nowy Ład". – Wraz z uzasadnieniem projekt ten liczył 700 stron – przypomniał.

– W ten sposób tworzone jest również prawo polegające na wdrażaniu przepisów unijnych. To nie tylko inicjatywa polityków rządu PiSu prowadzi do tego przeładowania aktami prawnymi, ale również produkcja metodą powielania prawa unijnego. Przychodzą z Unii, a polski Sejm niczym kserokopiarka wdraża to wszystko do porządku prawnego często bez namysłu albo w jeszcze gorzej jakości niż to przychodzi z Brukseli. Ten proces trzeba zatrzymać – podkreślił poseł Konfederacji.

"Dwa za jeden" i "UE plus zero"

Politycy zaproponowali wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dwóch zasad. Zasada "dwa za jeden" oznaczać ma, że jeżeli ktoś będzie proponował wprowadzenie nowego ograniczenia, musi najpierw usunąć dwa wcześniej istniejące ograniczenia, powiedział Mentzen, dodając, że było ono wielokrotnie stosowane w USA czy Wlk. Brytanii.

"UE plus zero" to z kolei propozycja, by każda dyrektywa Unii Europejskiej była implementowana w najlżejszej możliwej formie. – By wykorzystać każde istniejące w dyrektywie wyłączenie, które pozwala na niewprowadzanie nowych obowiązków na Polaków i nie dodawać żadnych nowych ograniczeń – powiedział prezes Nowej Nadziei.

– Konfederacja, w przeciwieństwie do wszystkich innych partii, nie chce wprowadzania nowych regulacji, nowych zakazów, ograniczeń. Chcemy uwolnić potencjał Polaków – podkreślił Mentzen.

