Poprawki opozycji. Terlecki: Odrzucić, jak zwykle

Projekt - jak twierdzą wnioskodawcy z PiS – ma być wypełnieniem "kamienia milowego" przy ubieganiu się o uruchomienie pożyczki na realizację Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Formacje opozycyjne co do zasady popierające uczestnictwo Polski w systemie wspólnego długu zaciągniętego przez Brukselę w imieniu państw członkowskich, wyraziły wolę kontynuowania pracy nad projektem, zapowiadając jednocześnie złożenie poprawek.

Terlecki: Poprawki opozycji odrzucić

Dziennikarz Polsat News Bartłomiej Maślankiewicz zapytał wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego jak zapatruje się na to Prawo i Sprawiedliwość.

Polityk udzielił krótkiej odpowiedzi. – Opozycja zamierza zgłosić pewne poprawki, które zapewne trzeba będzie odrzucić, tak jak zwykle – oznajmił.

Poprawka zapowiedziana przez Polskie Stronnictwo Ludowe przewiduje, że sprawy dyscyplinarne sędziów będą mogły być rozpatrywane wyłącznie przez sędziów z minimum 7-letnim stażem pracy. Terlecki zapowiedział, że takie rozwiązanie jest dla PiS nie do przyjęcia.

Ponadto PO, Lewica, PSL i Polska 2050 chcą powierzenia spraw dyscyplinarnych sędziów Izbie Karnej Sądu Najwyższego, przywrócenia dawnego trybu wyboru KRS, a także uchylenia „ustawy kagańcowej”.

Premier: Odpowiedzialność za KPO

Jak opozycja zagłosuje przeciw tej ustawie, co do której KE potwierdza, że ona może uruchomić KPO, to będzie odpowiedzialność opozycji za brak doprowadzenia do kompromisu i za brak środków z KPO – powiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorek podczas konferencji prasowej w KPRM po posiedzeniu rządu.

– Zakładając, że ustawa w całości będzie na końcu głosowana, opozycja i oczywiście prezes, przewodniczący Ziobro będą musieli zadać sobie takie pytanie – czy chcemy podjąć to ryzyko, możemy tak to nazwać, i zatwierdzić ustawę w wyniku której Polska może w tej dobie kryzysu pozyskać grantowe środki z KPO na żłobki, przedszkola, na drogi, cyfryzację, sieci przesyłowe w energetyce, czy nie chcemy. Opozycja będzie musiała odpowiedzieć na to pytanie – powiedział Morawiecki.

