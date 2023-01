Kraska: Jesteśmy w szczycie zachorowań na grypę

– Wszystko wskazuje, że jesteśmy w szczycie zachorowań, jeżeli chodzi o grypę. Zapadalność w dalszym ciągu jest wysoka, to jest 115 osób na 100 tys. mieszkańców. W poprzednim tygodniu było to 113 – czyli jest niewielki wzrost – powiedział wiceszef MZ Waldemar Kraska w Radiu Plus.

Jego zdaniem "dochodzimy już do stabilnej sytuacji" dot. zachorowań na grypę. Co to oznacza? – Obserwujemy zdecydowany spadek zachorowalności wśród najmłodszych dzieci do 14. roku życia. W ciągu ostatniego tygodnia – chodzi o tydzień między 1 a 7 stycznia – zachorowało 110 tys. dzieci – wyjaśnił Kraska.

RSV i koronawirus

Wiceminister zdrowia odniósł się także do sytuacja wokół wirusa RSV. – Tak agresywnie atakował na początku grudnia. Jest zdecydowanie w odwrocie. Widać także, że w szpitalach dzieci jest zdecydowanie mniej, niż to było w poprzednim okresie, w okresie przedświątecznym. To także wynik tego, że była przerwa między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem – zaznaczył polityk.

Waldemar Kraska poinformował również, że w ciągu minionej doby odnotowano 504 przypadki zakażeń koronawirusem. – To w porównaniu do ubiegłego tygodnia prawie o 25 proc. mniej. Niestety minionej doby 15 osób zmarło – dodał. – Z powodu grypy w ciągu ostatniego tygodnia zmarło 7 osób – i to były osoby głównie powyżej 65. roku życia – wskazał wiceminister w rozmowie z Radiem Plus.

Ponad dwa lata pod "kloszem"?

– COVID-19 spowodował, że ponad dwa lata byliśmy pod "kloszem" epidemiologicznym, nasz kontakt z innymi wirusami był mocno ograniczony, także grypa w poprzednich sezonach była na niskim poziomie – tłumaczył wiceminister zdrowia w rozmowie z TVP z początku stycznia. – Teraz jest wysyp zakażeń grypy. A także zakażeń wirusami RSV, co dotyczy głównie dzieci. Obecnie połowa infekcji wirusowych dotyczy osób do 14. roku życia. Prawie 9,5 tys. łózek na oddziałach pediatrycznych jest zajętych, w skali kraju to 63 proc., ale są województwa, np. podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, gdzie jest to 90 proc. – powiedział.