Kosiniak-Kamysz: Nie wolno obrażać wyborców PiS

We wtorek, 10 stycznia prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego odwiedził Piotrków Trybunalski w województwie łódzkim. Spotkanie z wyborcami odbyło się w ramach akcji "#UczciwaPolska". Podczas wydarzenia Władysław Kosiniak-Kamysz składa wizyty w poszczególnych regionach Polski. Ostatnio polityk był między innymi w Kielcach i Tarnowie.

PSL z ofertą dla wyborców PiS

– Było do tej pory dużo rozważań politycznych. Żarty się kończą. Albo będzie "Uczciwa Polska" [nazwa programu PSL – przy. red.], albo rozgardiasz i chaos. Tu nie ma odcieni szarości. Jest czarny albo biały. Jest prawda i fałsz. My stoimy po stronie prawdy i uczciwej Polski. Ziarno ciężkiej choroby nienawiści zostało zasiane siedem lat temu. Ono dało zatruty owoc, podzieliło Polskę na pół i zniszczyło wspólnotę narodową, a to ona – oprócz armii i sojuszy – decyduje o sile państwa. Przywrócimy Polsce braterstwo – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w Piotrkowie Trybunalskim.

– Kierujemy swoją ofertę również do zniechęconych i zawiedzionych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Nie wolno ich obrażać. Wielu z nich zostało oszukanych. Nie można obarczać ich winą za to, że rządzący nie podołali zadaniu, oszukali i zawiedli – stwierdził lider ludowców.

Program ludowców dla rolników

W trakcie swojego wystąpienia Kosiniak-Kamysz zwrócił się szczególnie do polskich rolników. – Są z nami rolnicy. Wspólnie walczyliśmy o ochronę polskiej ziemi i zatrzymaliśmy "piątkę Kaczyńskiego". Należy wam się odpowiedź na pytanie, co dalej ze wsią. Co dostali miejscowi rolnicy od władzy? – pytał szef PSL.

Zdaniem prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, program "Uczciwa Polska" to "obywatelska inicjatywa, która zadba o wszystkie pokolenia Polaków". Ludowcy zaproponowali dotąd trzy projekty: "#DziedziczenieEmerytury", "Praca, która się opłaca" i "#WłasnyKąt".

