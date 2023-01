"Zdarza się". Zaskakujące słowa dziennikarza o wybuchu granatnika

We wtorek rano miało się odbyć zamknięte posiedzenie sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. "Przedstawienie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego informacji na temat przyczyn oraz okoliczności wybuchu w Komendzie Głównej Policji, a także działań podjętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległe służby specjalne i Policję w związku z wybuchem w Komendzie Głównej Policji, który miał miejsce dnia 14 grudnia 2022 r." – tak brzmiał jego temat.

Członkowie komisji oczekiwali, że na spotkaniu pojawią się gen. Jarosław Szymczyk oraz minister Mariusz Kamiński. Stawili się jednak wiceszef MSWiA Błażej Poboży oraz zastępca komendanta głównego. Posiedzenie zostało odroczone.

Jankowski: Zajmijcie się alkoholem!

Całą sytuację oraz oburzenie posłów opozycji skomentował w Polsat News red. Grzegorz Jankowski. – Kochani widzowie, jadę do pracy autobusem. Sprawdziłem w serwisach, co się dzieje. Dziś miała być komisja ds. służb, ws. tego granatnika, który wystrzelił na komendzie. I tam politycy, tralalala, skandal, szok, bo się nie stawił. To są czołówki wszędzie. Wchodzę do Polsatu, tu są wielkie monitory, Polsat News leci wszędzie. I ci posłowie stoją przed mikrofonami, i mówią, ze "skandal, afera, niedowierzanie, generał się nie stawił". Ludzie to oglądają i ich diabli biorą. Kochani politycy, weźcie się za poważniejsze sprawy – zaapelował podczas emocjonalnej tyrady.

– Ja tu nie bronię tego generała policji, absolutnie go nie bronię. No głupota, zupełna. Strzelił, nie strzelił, nie mam zielonego pojęcia. Zdarza się. Ale wy politycy jesteście od rzeczy ważniejszych. Za nasze ciężkie pieniądze występujecie przed kamerami, telewizji, zbieracie się w Sejmie i deliberujecie o głupotach – kontynuował dziennikarz.

– A może weźcie się za to, że na każdym rogu w Polsce jest dostępny alkohol. O każdej porze i wasze dzieci też go chlają. Weźmiecie się za to? Chyba nie, bo musielibyście naruszyć interesy wielkich korporacji, sieci handlowych, producentów wina, piwa i wódki. A może wzięlibyście się za spółki, rady nadzorcze – państwowe i samorządowe? Tam wasi kolesie idą i za nich się weźmiecie? Ale się nie weźmiecie, bo to są wasi kolesie. A może w sprawie KPO się dogadacie? – dopytywał Jankowski.

