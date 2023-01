Poboży: To ciężki początek roku dla opozycji

– Kilka dni temu napisałem w mediach społecznościowych dokładnie taką oto refleksję, że to ciężki początek roku dla opozycji, bo w zasadzie żadna z tych "czarnych prognoz" Donalda Tuska i Platformy się nie spełniła – stwierdził Błażej Poboży w TVP Info.

Wiceminister napisał 3 stycznia na Twitterze: "Paliwo nie poszło w górę, węgiel dostępny, inflacja wysoka ale nie rośnie, ponad 60% Polaków nie chce premiera Tuska, a na dodatek Hołownia z PSL nie chcą się dać skonsumować i zanosi się tylko na PO-Lew. Jak żyć?".

"Żadnych założeń"

– Platforma przez 7 lat nie pokazała nic ze swoich założeń programowych. Jest dziś partią absolutnie bezideową, bezprogramową, w swoim "totalnym" haśle ogranicza się wyłącznie do krytyki Prawa i Sprawiedliwości. I to my – zarówno politycy obozu rządowego jak i komentatorzy, dziennikarze, analitycy – musimy łapać takie strzępy rzucane, prawdziwych informacji. A to Kidawa-Błońska coś powie, a to jeden z doradców Donalda Tuska. Tak poznajemy program Platformy – stwierdził krytycznie polityk.

Poboży przekonuje, że jesienne wybory będą prawdziwym "plebiscytem". – Pomiędzy tymi rozwiązaniami, które przez 7, pod koniec tego roku 8 lat, wprowadzało Prawo i Sprawiedliwości – czyli z jednej strony rozwiązaniami, które zwiększają bezpieczeństwo Polaków. Zarówno to rozumiane w sposób tradycyjny, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo wewnętrzne ale także bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo społeczne. To zasługa m.in. szerokich programów społecznych, tych ogromnych programów społecznych, które są charakterystyczną cechą rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony to, co oznacza powrót do tych rozwiązań, gdzie koszty rozwiązań społecznych były przerzucane zawsze na obywateli – podsumował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Czytaj też:

Stan zdrowia Kaczyńskiego. "Cały czas pozostaje z nami w kontakcie i pracuje"