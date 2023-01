"Rosjanie prowadzą operację mylącą". Skrzypczak prognozuje, gdzie spadnie główne uderzenie

Kreml konsekwentnie wywiera na Mińsk presję, by zbrojnie zaangażowała się w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. W niedzielę Reuters informował, powołując się na resort obrony w Mińsku, że Rosja i Białoruś przeprowadzą wspólne ćwiczenia lotnicze. "Niezależne" białoruskie media informują na białoruskich lotniskach widać coraz większą aktywność rosyjskiego lotnictwa. Zachodni i ukraińscy analitycy zastanawiają się, czy i w jakim kierunku uderzą z Białorusi Rosjanie oraz, czy zdołają zmusić Łukaszenkę do zaangażowania w ofensywę sił białoruskich.

O komentarz został poproszony na antenie Radia WNET były dowódca wojsk lądowych Waldemar Skrzypczak. Generał przypomniał, że lotniska białoruskie cały czas służyły wojskom rosyjskim do wykonywania uderzeń na Ukrainę.

Skrzypczak: Rosja nie uderzy na Kijów

– Jeżeli chodzi natomiast o uderzenie lądowe z kierunku białoruskiego, które wielu zapowiada, ja wykluczam je z dwóch powodów. Po pierwsze nie ma sensu odcinanie dostaw z granicy z Polską, bo z Ukrainą graniczy także Słowacja, Rumunia, Mołdawia, więc to nie byłoby zamknięcie korytarza. Taka operacja jest nieuzasadniona również z tego względu, że ten kierunek operacyjny jest izolowany daleko od głównych sił armii rosyjskiej – ocenił wojskowy.

– Natomiast moim zdaniem Rosjanie prowadzą operację mylącą co do zamiaru wykonania głównego uderzenia w tej ofensywie do której się przygotowują. I nie uderzą wcale z Białorusi ani na Kijów, tylko uderzą z północy mniej więcej z rejonu Biełgorodu, Kurska w kierunku na zachód, czyli na Charków, Połtawę, Dnietropietrowska, żeby ostatecznie zdobyć wschodnią część Ukrainy i wyrywać Ukraińcom Donbas, bo obecnie bitwa toczy się głównie o ten region.

Generał dodał, że uderzenie na Kijów jest nieuzasadnione również z tego powodu, że Ukraińcy nienawidzą Rosjan. Obsadzenie jakiegokolwiek namiestnika w Kijowie jest absolutnie nieuzasadnione.

Skrzypczak: Białorusini nie będą się bić z Ukraińcami

Pytany o ewentualne przystąpienie armii białoruskiej do ofensywy na Ukrainę, Skrzypczak wyraził opinię, że scenariusz mobilizacji jest możliwy, ale Białorusini nie będą bić się z Ukraińcami i Aleksandr Łukaszenka dobrze o tym wie.

Kierunek Woroneża i Kurska

– Dużo mówi się o Białorusi, a nic się nie mówi o tym, gdzie grupują się główne siły armii rosyjskiej do tej ofensywy. A to jest Woroneż, Kurs, Biełgorod. To, co się dzieje na Białorusi, o tym wszyscy wiemy, media to komentują. Ale nikt nic nie mówi o tych wojskach, których jest już około 120 tysięcy w rejonie Woroneża i Kurska. Patrzyłbym raczej na to zagrożenie bardziej niż to zagrożenie z Białorusi – powiedział gen. Skrzypczak.

Pytany, czy armia ukraińska będzie w stanie odepchnąć siły rosyjskie, ocenił, że obecnie kontrofensywa ukraińska jest nieuzasadniona. – Ukraińcy powinni się obronić, złamać ofensywę, wykrwawić armię rosyjską, a następnie przejść do kontrofensywy i wtedy ostatecznie pobić armię rosyjską, co powinno mieć miejsce wiosną tego roku – powiedział Skrzypczak.

Czytaj też:

Kreml wciągnie Białoruś w ofensywę na Ukrainę? Dyner: Gdyby to od niego zależało…Czytaj też:

Taki plan ma armia Ukrainy w razie ponownej ofensywy na Kijów