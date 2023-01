"Polaków niech do tego nie zmuszają". Morawiecki publikuje spot i uderza w Tuska

Po przystąpieniu Chorwacji do strefy euro w przestrzeni publicznej natychmiast pojawiło się mnóstwo informacji o drastycznych skokach cen.

Spot Morawieckiego

W mediach społecznościowych premiera Morawieckiego został opublikowany klip dotyczący tego tematu. W nagraniu przywołano fragmenty wypowiedzi czołowych polityków niektórych partii opozycyjnych.

– Ja jestem zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro jakby z definicji i niezależnie od sytuacji gospodarczej – mówi Donald Tusk. – Wprowadzenie euro dzisiaj jest polską racją stanu – przekonuje Szymon Hołownia. – Wrócić na ścieżkę wejścia do strefy euro – twierdzi Radosław Sikorski. W materiale przytoczone są także wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego i Izabeli Leszczyny.

Premier: Niech Tusk i Hołownia nie zmuszają Polaków

Na zakończenie spotu cytowane są słowa premier. – Jak Donald Tusk czy Szymon Hołownia chcą się rozliczać w euro, to niech się rozliczają. Donald Tusk już kilka lat temu wybrał sobie drogę europejską, wybrał sobie emeryturę w euro, rozlicza się w euro – proszę bardzo. A Polaków niech do tego nie zmuszają – mówi Morawiecki.

"Jakie zamiary wobec Polski mają politycy, którzy chcieliby dla Polaków podobnego scenariusza jak ten, z jakim zmaga się dzisiaj Chorwacja?" – napisał szef rządu w opisie posta.

Głos minister finansów

Podczas wtorkowej konferencji prasowej głos w sprawie euro w Polsce zabrała szefowa Ministerstwa Finansów. – W dzisiejszych czasach najważniejsze jest bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo polskich rodzin. Posiadanie własnej waluty zapewnia bezpieczeństwo gospodarcze i pieniężne w większym stopniu niż przystąpienie do euro w sytuacji kryzysu – powiedziała Magdalena Rzeczkowska. – Wspólna waluta nie gwarantuje w 100 proc. bezpieczeństwa, zwłaszcza w czasie wysokiej inflacji – dodała.

– Możliwość zarządzania polskim złotym jest istotna w sytuacji kryzysu, bo daje możliwość chociażby obniżenia wartości towarów importowanych, np. ropy – stwierdziła minister finansów i podkreśliła, iż własna waluta narodowa to "bezpieczeństwo", a także "możliwość elastycznego reagowania w sytuacjach kryzysowych".

Chorwacja w strefie euro

1 stycznia 2023 roku kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej – Chorwacja – weszło do strefy euro. Rada UE zadecydowała, że kurs wymiany będzie wynosić 7,53450 kuny chorwackiej za jedno euro. Kuny w gotówce będzie można wymienić na euro do 31 grudnia 2023 roku, choć z pewnymi ograniczeniami – jednorazowo możliwa jest wymiana 100 banknotów oraz 100 monet. Co ciekawe, do końca bieżącego roku ceny towarów i usług w Chorwacji będą podawane zarówno w kunach, jak i w euro. Widoczny kurs walutowy przy cenie ma służyć ochronie konsumentów.

