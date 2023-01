"Tak jak w przypadku Szwecji i Finlandii". Zełenski o integracji Ukrainy z NATO

W środę we Lwowie odbyło się spotkanie przywódców Polski, Litwy i Ukrainy. Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie Wspólnej Deklaracji Prezydentów Trójkąta Lubelskiego, w której potwierdzono "niezbywalne prawo Ukrainy do obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej".

Politycy rozmawiali przede wszystkim o dalszej pomocy dla walczących z wojskami rosyjskimi Ukraińców.

Ukraina w NATO?

– Byłoby jak najbardziej efektywne i zgodne z naszym potencjałem obronnym, gdyby członkowie NATO zdecydowali się przyspieszyć integrację Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim, tak jak to miało miejsce w przypadku Szwecji i Finlandii – powiedział Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej po obradach z prezydentami Polski i Litwy we Lwowie.

– Przygotowujemy się do szczytu Ukraina – Unia Europejska i rozpoczęcia negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii, co – mamy nadzieję – powinno nastąpić jeszcze w tym roku – podkreślił ukraiński przywódca, cytowany przez portal Wyborcza.pl.

W swoim wystąpieniu Wołodymyr Zełenski podziękował także Andrzejowi Dudzie i Gitanasowi Nausedzie za wsparcie.

– Ukraińcy zawsze będą pamiętać, że pomogliście nam w trudnych chwilach – zwrócił się prezydent Ukrainy.

Polska przekaże Leopardy

W trakcie spotkania we Lwowie prezydent Andrzej Duda potwierdził, że Polska zamierza przekazać Ukrainie czołgi Leopard. Wcześniej prezydencki doradca Paweł Szrot zapewniał, że jeżeli miałoby dojść do przekazania jakiejś liczby polskich Leopardów, to wyłącznie w ramach szerokiego porozumienia innych państw, które tym sprzętem dysponują.

– Kompania czołgów Leopard dla Ukrainy zostanie przekazana w ramach budowania koalicji międzynarodowej. Taka decyzja jest już w Polsce – poinformowała głowa państwa polskiego na środowej konferencji.

