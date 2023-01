Stoltenberg: Partnerstwo między UE i NATO jest ważniejsze niż kiedykolwiek

W środę odbyło się posiedzenie kolegium komisarzy unijnych w Brukseli. Wcześniej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wydali wspólne oświadczenie prasowe. Podkreślili w nim znaczenie współpracy Sojuszu Północnoatlantyckiego i UE w czasie rosyjskiej agresji zbrojnej na terytorium Ukrainy.

Współpraca między UE i NATO

– Partnerstwo między Unią Europejską i NATO jest ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ brutalna inwazja Rosji na Ukrainę fundamentalnie zmieniła nasze bezpieczeństwo – powiedział na konferencji Jens Stoltenberg.

– W ostatnich dniach widzieliśmy zacięte walki w okolicach między innymi Bachmutu i Sołedaru we wschodniej Ukrainie. Pokazuje to po raz kolejny odwagę ukraińskich wojsk, które bronią swojej ziemi ojczystej. To pokazuje też, jak ważne jest nasze niesłabnące wsparcie wojskowe dla Ukraińców – oznajmił sekretarz generalny NATO. – Nasze wsparcie robi różnicę na polu walki. W tym kluczowym momencie wojny powinniśmy robić jeszcze więcej i działać jeszcze szybciej – dodał.

Z kolei Ursula von der Leyen poinformowała, że Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki powołają wspólną grupę zadaniową do spraw odporności infrastruktury krytycznej. Jak przekazała, eksperci z UE i NATO będą współpracować przy identyfikowaniu zagrożeń, a także opracują kluczowe zasady poprawy odporności.

– Silniejsza europejska obrona wzmocni również NATO – podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Rozmowy o bezpieczeństwie

Głównym tematem środowych rozmów przywódców w Brukseli był wpływ wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo Europy.

"Cieszę się, że mogę rozmawiać o bezpieczeństwie i obronie z szefową Komisji Europejskiej. Wraz z Ursulą von der Leyen tworzymy nową, wspólną grupę zadaniową do spraw odporności i infrastruktury. Współpraca między NATO i UE jest ważniejsza niż kiedykolwiek w tym krytycznym momencie" – napisał na Twitterze Jens Stoltenberg.

