Leszczyna: Jak zagłosujecie na PO, to będziecie mieli tani prąd

Polska wciąż nie otrzymała środków z Krajowego Planu Odbudowy. Przedstawiona niedawno propozycja zmian w Sądzie Najwyższym miała otworzyć drogę do odblokowania środków z zamrożonego unijnego funduszu. Jednak po miażdżącej krytyce Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się m.in. na przeprowadzenie konsultacji z prezydentem Andrzejem Dudą.

Tymczasem poseł PO Izabela Leszczyna przekonuje, że jej partia jest w stanie w ciągu tygodnia przeprowadzić wszelkie niezbędne reformy, które odblokują środki z KPO. Jak to możliwe?

– W tydzień jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkie ustawy, które przywrócą w Polsce praworządność. Wszystko mamy gotowe. I wtedy mamy odblokowane środki. Ale ponieważ PiS na razie rządzi i jest rządem wybranym w demokratycznych wyborach, i my tego nie kwestionujemy, to chcemy pomóc nie PiS-owi, chcemy pomóc Polakom, bo naprawdę i w szpitalach, i w szkołach, wszędzie te pieniądze są potrzebne – powiedziała poseł na antenie Radia Zet.

Obietnice PO

Co jeszcze obiecuje Polakom Platforma Obywatelska po wygranych wyborach? Leszczyna wskazywała na zmiany w sposobie reformowania systemu podatkowego oraz obniżenie cen prądu.

– Jeśli PO i KO wygra te wybory, to to, o co proszą nas przedsiębiorcy, mają załatwione na pewno, to znaczy stabilne prawo podatkowe. Jeśli jakakolwiek zmiana podatkowa miałaby pogorszyć ich sytuację, nie może wejść wcześniej niż w następnym roku podatkowym od wprowadzenia tej zmiany, czy vacatio legis najkrótsze to będzie 12 miesięcy – zadeklarowała.

– Jak zagłosujecie na PO, to będziecie mieli tani prąd. Ponieważ najważniejsze nasze inwestycje, to na czym się skoncentrujemy, to będzie inwestycja w transformację energetyczną. W gminy, które będą samowystarczalne, w osiedla, które będą mogły same produkować energię, korzystać z niej i nie będą musiały tanio sprzedawać i drogo odkupować – dodała poseł PO.

