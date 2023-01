Polska przekaże Ukrainie Leopardy. Miedwiediew reaguje

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zabrał głos po oficjalnym oświadczeniu Polski w sprawie przekazania Ukrainie pierwszych czołgów Leopard. Rosyjski polityk nie krył swojego oburzenia. Powtórzył też tezy kremlowskiej propagandy, jakoby Polska szykowała się do przejęcia zachodniej Ukrainy.

Buńczuczny wpis Miedwiediewa

Na swoim kanale na Telegramie Miedwiediew nazwał zachodnie czołgi, w tym brytyjski Challenger 2 i niemiecki Leopard, „żelazem, które i tak wkrótce stanie się zardzewiałym złomem”.

Rosyjski polityk nazwał przywódców Ukrainy, Litwy i Polski „nieszczęśliwymi ludźmi, którzy cierpią z powodu imperialnych ambicji i fantomowych bólów”. „A we Lwowie, który znów będzie nosił imię Lwowa, spotkali się, by odpowiednio przystosować zachodnie regiony Ukrainy do ich nowych (byłych) właścicieli” – stwierdził Miedwiediew.

Polska przekaże Leopardy

Podczas środowego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim i Gitanasem Nausedą we Lwowie prezydent Andrzej Duda obiecał Kijowowi przekazanie kompanii niemieckich czołgów Leopard.

– Kompania czołgów Leopard dla Ukrainy zostanie przekazana w ramach budowania koalicji międzynarodowej. Taka decyzja jest już w Polsce – poinformował prezydent.

Jednocześnie między Polską, Francją i Niemcami trwają intensywne rozmowy w sprawie kolejnych dostaw czołgów Leopard na Ukrainę. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz stwierdził, że Berlin nie zamierza przekazywać Leopardów samodzielnie.

W Wielkiej Brytanii aktywnie dyskutuje się o przekazaniu ukraińskiej armii ciężkich czołgów Challenger 2. Zachodni partnerzy zwiększyli też swoje wsparcie w osłonie nieba przed rosyjskimi rakietami. Niemcy obiecały kolejną baterię systemów antyrakietowych Patriot.

Dzień wcześniej pojawiła się wiadomość o zakupie przez Kanadę dodatkowych systemów NASAMS dla Ukrainy.

Czytaj też:

Co Rosja zrobi ze zdrajcami? Miedwiediew: Specjalne zasadyCzytaj też:

Miedwiediew drwi z USA. Białoruski portal wytknął mu pewną niekonsekwencję