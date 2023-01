"Wielka pomyłka". PiS bezlitosne dla Kidawy-Błońskiej

Podczas dzisiejszego występu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w RMF FM padło kilka zaskakujących słów. Najpierw wicemarszałek Sejmu stwierdziła, że program "mieszkanie plus" jest autorstwa PO i skłoni młodych ludzi do głosowania na jej partię (miała w rzeczywistości na myśli program "mieszkanie dla młodych").

Bochenek: Wiele ciekawych wypowiedzi

– Małgorzata Kidawa-Błońska poprzez swoje wypowiedzi, tak naprawdę utwierdziła nas w tym, jak wielką pomyłką dzisiaj jest polska opozycja, Platforma Obywatelska – stwierdził rzecznik PiS podczas konferencji prasowej.

Jego zdniem w audycji padło "bardzo wiele ciekawych tez". – Kiedy redaktor pytał panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, przypomnę niedoszłą prezydent RP z ramienia PO o program mieszkaniowy dla młodych. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska powołała się na program PiS Mieszkanie plus, zaczęła go wychwalać, program 500 plus. Chciałbym od razu zdementować, to są oczywiście programy rządu PiS, wdrażane jeszcze przez rząd pani premier Beaty Szydło i one całkiem dobrze funkcjonują przez te ostatnie lata i mają akcept społeczny – stwierdził Rafał Bochenek na konferencji prasowej.

Jak polityk dodał, program Mieszkanie plus jest obecnie modyfikowany, nowy program będzie uruchamiany i skierowany również dla młodych małżeństw

"Wielkie obłuda"

Małgorzata Kidawa-Błońska unikała rozmowy na temat programu wyborczego, ale zapewniła, że po dojściu do władzy Platforma podniesie nauczycielom pensje.

– Słowa, które dzisiaj padły z ust Marszałek Kidawy-Błońskiej można streścić w krótkim zdaniu –,,Nauczycielom nigdy nie żyło się tak dobrze jak za czasów rządów #PO.'' To jedna wielka obłuda i fałsz ponieważ było zupełnie inaczej – mówiła podczas konferencji poseł PiS Joanna Borowiak. – Za rządów PO-PSL co roku analizowaliśmy budżet państwa w celu znalezienia środków finansowych na podwyżki nauczycieli. W latach 2012-2015 w budżecie na podwyżki dla nauczycieli było 0 zł. Tak troszczyła się w przeszłości opozycja – dodała polityk.

Czytaj też:

Müller: Kidawa-Błońska w przypływie szczerości przyznała, że to dobra decyzjaCzytaj też:

Rzecznik PiS domaga się przeprosin od Schetyny