Odmienne stany świadomości

Cóż z tego, że od imprezy TVP mijają ponad dwa tygodnie. Temat żyje! Wokalistka Justyna Steczkowska, jedna z gwiazd koncertu, była oskarżana o próby zasłonięcia tęczowej opaski, którą miał na ramieniu członek amerykańskiego zespołu Black Eyed Peas. Jusia miała dokonywać tego skandalicznego sabotażu, gdy pozowała z muzykami do wspólnej fotografii. W końcu piosenkarka, po zablokowaniu najbardziej agresywnych werbalnie obserwatorów na Instagramie, odniosła się do komentarza jednego z nich. „Widzisz świat swoimi oczami i masz do tego prawo. Jestem w innym miejscu życia i świadomości niż ty. Zobacz świat z lotu ptaka. Zajrzyj we wszechświat” – zaapelowała Steczkowska. Gwiazda podkreśla, że „to nie PiS nas wykańcza”. Winna jest „brudna energia”. „Wykańczamy się sami tą brudną energią, ocenami, pouczaniem itd. Wyłącz tv i żyj swoim życiem. I mnie daj żyć swoim. Ja twojego nie oceniam i proszę o to samo” – podsumowała wokalistka. A ja proszę, abyśmy naprawdę zakończyli już temat nieszczęsnego Sylwestra Marzeń.