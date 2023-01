Konstytucyjna zasada rozdziału Kościoła od korpo zagrożona

Nie, wróć, to brzmi, jakbyśmy byli jakimiś zakonnikami w Afryce; chcieliśmy powiedzieć, iż od kilku lat zajmujemy się działalnością edukatorską w zakresie postępu, równości, nowoczesności, a nawet postnowoczesności i postpostępu.

Idzie nam raz lepiej, raz gorzej, ale jesteśmy pełni zapału, iżby gonić Europę. Tylko jak mamy to robić, kiedy nasze własne państwo rzuca nam kłody pod nogi i następnie leżących ciągnie do średniowiecza? No bo jak inaczej mamy nazwać ostatni pomysł Ministerstwa Pracy i czegoś tam, wiecie, tego, które rozdaje zasiłki i „500+”, aby wprowadzić do Kodeksu pracy dodatkowe dni wolne spowodowane działaniem… siły wyższej?