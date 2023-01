Wiara i wina

Starsi wiekiem mają go za marksistę, najstarsi może nawet czytali „Płomienie”, „pierwszą polską powieść intelektualną”, czyli zbójecką księgę potencjalnych rewolucjonistów, wszyscy coś tam słyszeli o „Legendzie Młodej Polski” i o niechęci jej autora do Sienkiewicza, a niektórzy zaznajomili się z „Człowiekiem wśród skorpionów” Miłosza i może nawet zapamiętali, że noblista utrzymywał, jakoby Brzozowski „górował nad wszystkimi sławami swego czasu”. Co przyjmują za wiarę, ale – odwołując się do filmu Barei – tylko ci wierzący.