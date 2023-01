Spełniają się niepokojące scenariusze. Ukraiński wywiad opublikował raport

Główny Zarząd Wywiadu (GUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy podzielił się najnowszymi ustaleniami dotyczącymi planów Moskwy związanych z konfliktem na Ukrainie. Według GUR, Kreml przygotowuje się do długotrwałej wojny. Świadczy o tym reorganizacja rosyjskiej gospodarki i jej kompleksu wojskowo-przemysłowego. Odpowiednie decyzje w tych kwestiach podjął niedawno prezydent Władimir Putin.

„Mają one na celu wzmocnienie potencjału Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i stworzenie warunków do prowadzenia operacji zaplanowanych na samym początku wojny, ale bezskutecznie realizowanych przez rosyjskiego okupanta” – wyjaśnia wywiad.

Rosja stara się przyciągnąć wszystkie środki do kontynuowania wojny, a także wyznaczyła nowego dowódcę swoich sił okupacyjnych, Walerija Gerasimowa, co również wskazuje, że Kreml przygotowuje się do długotrwałego, pełnoskalowego konfliktu.

Rosja nie chce pokoju

Mimo ciągłych deklaracji gotowości do negocjacji z Kijowem, Kreml nie ma zamiaru zakończyć działań wojennych. Nadal buduje swoją siłę militarną i, według ekspertów, może przygotować się do ogłoszenia drugiej fali powszechnej mobilizacji. Ukraiński wywiad informował wcześniej, że Rosja stara się stworzyć 2-milionową armię, dla której przeprowadzi nowe fale mobilizacji.

Według GUR, władze rosyjskie mogą ogłosić nową mobilizację 15 stycznia. Pojawiły się też informacje, że od 9 stycznia w Rosji ograniczono wyjazd poborowych z kraju. Kreml temu zaprzecza.

Według raportu opublikowanego w środę przez włoską gazetę "La Repubblica", Ukraińcy nie doceniają przewagi liczebnej sił rosyjskich. "Setki przerażających opowieści o tym, jak źli są zmobilizowani rosyjscy żołnierze (...) sprawiły, że ludzie zapomnieli, że w tym konflikcie ilość znaczy jakość: 300 tys. osób nie może być niezdolnych do walki" – ocenia włoski dziennik.

