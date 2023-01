Walki magazynowe

Czyli to, co trafi teraz do magazynów, wystarczy na ponad… 140 lat. Należy przypomnieć, że kraje unijne zwróciły się do Komisji Europejskiej, by ta wsparła je w negocjowaniu z firmami szczepionkowymi w procesie odstąpienia od podpisanych kontraktów na dostawy. Tak – do tego samego unijnego organu, który szczepionki załatwiał w imieniu Europy. Zakontraktowano wtedy w UE po 10 dawek dwudawkowej szczepionki na głowę.

W Polsce mamy sukces, bo minister Niedzielski poinformował, że jest częściowa ugoda, pozwalająca zwrócić kilka partii zamówionego towaru. Ale ten zwrot odbył się parę tygodni po tym, jak minister… zamówił kolejne 500 tys. dawek dla dzieci od