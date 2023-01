Sekret Sienkiewicza

Żartuję sobie, ale bywam matką tyranem, bo całe święta ścigałam syna, żeby przeczytał „Quo vadis”. Szkole już nie zależy, wystarczy, jak uczeń przeczyta bryk i obejrzy film. Mnie się jednak w głowie nie mieści, żeby Sienkiewicza odpuścić, bo jego książki to akces do naszej wspólnoty, to szczepionka, która uszlachetnia krew, to rozchodząca się po kościach euforyczna przyjemność lektury, to polski diabeł i anioł zwarci w jednym tańcu. To wszystko, co mnie ulepiło.