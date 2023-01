Kto bardziej szkodzi polskiej polityce: Tusk czy Kaczyński? Polacy dali odpowiedź

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk to liderzy największych partii w Polsce. Obaj politycy budzą duże kontrowersje, a co za tym idzie - mają duże elektoraty negatywne. Wciąż trwa dyskusja, który z nich bardziej szkodzi Polsce swoimi wypowiedziami i działaniami. Obaj bowiem byli premierami kraju, obaj wciąż kształtują politykę w Polsce.

Tusk czy Kaczyński?

Wirtualna Polska postanowiła zbadać, który z liderów jest postrzegany bardziej negatywne. Wyniki nie zaskakują.

49,1 proc, badanych uważa, że to lider PiS Jarosław Kaczyński bardziej szkodzi polskiej polityce. Donald Tusk zdobył 24,3 proc. wskazań. 19,1 proc. badanych uważa, że obaj politycy szkodzą Polsce tak samo, a krajowa polityka byłaby lepsza bez nich. 4,5 proc. jest zdania, że ani Kaczyński ani Tusk nie szkodzą swoimi wypowiedziami czy działaniami. Zdania w tej sprawie nie ma 3 proc. respondentów.

Co nie dziwi, wśród negatywnie oceniających prezesa PiS największy odsetek (75 proc.) stanowią wyborcy opozycji. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Donalda Tusk. Tutaj 73 proc. badanych, którzy uznali go za "szkodnika" w polskiej polityce, to wyborcy Zjednoczonej Prawicy.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 6-8 stycznia 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

Kto wygra wybory?

Kto zatem wygra zbliżające się wybory? Według najnowszego sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl bliżej zwycięstwa jest Prawo i Sprawiedliwość. Obóz rządzący otrzymał 36,1 proc. głosów. To mniej o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do naszego ostatniego sondażu z grudnia.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na poparcie rzędu 29,4 proc. Największy rywal PiS zyskał w porównaniu do ostatniego sondażu 0,6 pkt proc.

Podium zamyka Lewica z wynikiem 10,1 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.).

