Sobolewski: Nie wszystkie kamienie milowe będą realizowane

Pytany w Radiu Plus o realizację kolejnych kamieni milowych, np. dotyczących zmian w regulaminach Sejmu i Senatu, Sobolewski stwierdził, że "nie ma żadnej taśmy w kamieniach milowych". – Zmiany w regulaminie Sejmu i Senatu uchwala polski parlament. Nie przewiduję, aby takie zmiany nastąpiły i tutaj akurat nie ma w tym względzie żadnego pola manewru – dodał.

Tłumaczył, że "pewne uregulowania zawarte w kamieniach milowych są do przyjęcia i w konsultacji z Komisją Europejską". – Realizujemy je, ale pewnie będziemy realizować na zasadzie bardzo elastycznej, a niektóre są nie do przyjęcia. Są kwestie, które są w gestii i wyłącznie polskiego parlamentu i na tym byśmy chcieli poprzestać, aby polski parlament o tym decydował – podkreślił.

Sobolewski: Sądzimy, że środki na KPO trafią do Polski

– Dlatego my cały czas powtarzamy, że to, jaką my w tej chwili mamy sytuacje z Komisją Europejską, nie jest podyktowane merytorycznymi względami, prawnymi czy jakimikolwiek innymi, lecz tylko i wyłącznie politycznymi. Polski rząd nie jest pupilkiem Komisji Europejskiej i my sobie z tego zdajemy sprawę. Natomiast w tej chwili patrzymy pragmatycznie na to, że środki z KPO Polsce są potrzebne i zrobimy wszystko aby te środki do Polski trafiły i sądzimy, że trafią – stwierdził.

Dopytywany, czy liczy na pieniądze europejskie mimo braku realizacji niektórych kamieni milowych, Sobolewski stwierdził, że "kamienie milowe dotyczą wszystkich państw". – Jeszcze mamy w tej chwili osiem państw Unii Europejskiej, które nie rozpoczęły procesu otrzymywania wsparcia z krajowych planów odbudowy – dodał.

– Z tego, co wiem, będzie można złożyć od razu wniosek o drugą transzę i być może uda się połączyć to z trzecią transzą jeszcze w tym roku, być może do połowy roku. To dotyczy w tej chwili wyłącznie dwóch zakresów, o których już mówiliśmy: SN i wiatraki i na tym się skupiamy i to realizujemy (...). Takie zapewnienie otrzymali nasi negocjatorzy – powiedział polityk PiS.

