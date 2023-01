Prezydent: Świat musi zobaczyć, dlaczego domagamy się ukarania sprawców

We wtorek prezydent Andrzej Duda rozpoczął swój udział w Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos od panelowej dyskusji zatytułowanej: "In Defence of Europe" ("W obronie Europy"). Uczestniczyli w niej także między innymi przywódca Litwy Gitanas Nauseda oraz liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

W planie wizyty głowy państwa polskiego jest szereg wystąpień publicznych i udział w dyskusjach panelowych. W trakcie rozmów Andrzej Duda ma promować polskich przedsiębiorców oraz krajowy biznes.

Wystawa nt. rosyjskich zbrodni

– Bardzo często mówimy, że ludzie odpowiedzialni za rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie, za to co się dzieje dzisiaj na ukraińskiej ziemi, w ukraińskich wioskach, za to, co stało się w Buczy i w innych miejscach muszą ponieść odpowiedzialność karną, ona musi zostać wyegzekwowana. Dziękuję za ten dom i za tę prezentację, za tę wystawę. Tym bardziej, że świat musi zobaczyć, dlaczego domagamy się ukarania sprawców – powiedział prezydent RP podczas otwarcia wystawy nt. rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.

– Świat bardzo często nie chce tego widzieć i odwraca głowę, dlatego trzeba to pokazywać w sposób zdecydowany. Stąd też bardzo dziękuję, jako sąsiad Ukrainy, jako ten, który był w Borodziance, który widział Irpień zaraz po wypchnięciu stamtąd Rosjan – dodał.

Duda: Co znaczy ta wojna?

Andrzej Duda zaznaczył, że wojna na Ukrainie "tak naprawdę niczym nie różni się od II wojny światowej". Jego zdaniem, to nie jest jakaś "delikatna" wojna XXI wieku czy też wojna "odbywająca się na monitorach".

– To jest wojna brutalna, straszna; wojna, w czasie której ludzie tracą życie, dorobek całego życia, nadzieję. Rosjanie muszą zostać zatrzymani. Wojna może zakończyć się tylko w jeden sposób – przez to, że Rosjanie zostaną pokonani, wypchnięci z Ukrainy. Musimy zrobić wszystko, żeby tak się stało – stwierdził polityk.

