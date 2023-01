"Polska duda ogłosiła". Miedwiediew wściekły na polskiego prezydenta

We wtorek prezydent Andrzej Duda rozpoczął swój udział w Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos od panelowej dyskusji zatytułowanej: "In Defence of Europe" ("W obronie Europy"). Uczestniczyli w niej także między innymi przywódca Litwy Gitanas Nauseda oraz liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

Miedwiediew nie kryje irytacji

W trakcie szczytu poruszono między innymi temat zamiarów krajów Zachodu, aby dostarczyć Ukrainie swoje pojazdy opancerzone. To bardzo nie spodobało się wiceprzewodniczącemu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrijowi Miedwiediewowi.

Były prezydent Rosji nazwał plany zachodnich krajów "żenadą" oraz obraził polskiego prezydenta – pisząc o Andrzeju Dudzie użył małej litery. "Ta polska duda ogłosiła, że zbiera koalicję krajów zachodnich na dostawę pojazdów opancerzonych do Kijowa. Wcześniej w Davos rozmawiali o czymś innym. Jak ekonomia i tyle. Dobrze, że dziś nie ma tam rosyjskiego ani chińskiego biznesu" — napisał były prezydent Rosji w serwisie Telegram.

Dalej Miedwiediew powtarza teorię jakoby kraje zachodnie dążyły do rozbioru Ukrainy. "Prawdopodobnie mają nadzieję, że 'koalicja czołgów' doprowadzi do długo oczekiwanego podziału Ukrainy na części. Ale wtedy nie trzeba tworzyć koalicji, tylko sporządzić wspólny dokument. O kapitulacji zgniłego reżimu kijowskiego w celu ratowania ludzi. I o przyszłości terytoriów, które były jego częścią" – podsumował Miedwiediew.

Kolejna dostawa sprzętu dla Ukrainy

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak potwierdził w rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przekazanie Ukrainie czołgów Challenger 2 – podano w komunikacie Downing Street 10.

Sunak miał w rozmowie z ukraińskim przywódcą "nakreśli ambicje Wielkiej Brytanii, aby zintensyfikować wsparcie dla Kijowa". Elementem tego wsparcia będą właśnie 12 nowoczesnych czołgów Challenger 2 i dodatkowe systemy artyleryjskie, które trafią na Ukrainę.

Jak podkreślają media, Wielka Brytania będzie pierwszym krajem, który przekażę Ukrainie czołgi zachodniej produkcji, co może stworzyć precedens, na który Kijów liczył od początku konfliktu.

Swoje czołgi, Leopardy, przekaże Ukrainie także Polska.

Czytaj też:

Rosyjski poseł oskarżył Dudę o "podżeganie do III wojny światowej"