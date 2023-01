Polska jest bezpieczna? Morawiecki ostrzega: Bardzo wiele krajów wpadnie w recesję

Premier Mateusz Morawiecki bierze udział w Forum Ekonomicznym w Davos. Podczas rozmowy z dziennikarzem TVP szef polskiego rządu mówił m.in. o trwającym kryzysie ekonomicznym oraz o przyszłości odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Recesja w Europie

Morawiecki stwierdził, że "Bardzo wiele krajów wpadnie w recesję", a podczas Forum uczestnicy dyskutują "na temat charakteru tego kryzysu makroekonomicznego". Czy Polska może czuć się bezpieczna?

– To, że kryzys jest, że on się niestety rozwija raczej niż cofa, jest rzeczą, która jest tutaj oczywista i dla ekonomistów, dla przywódców politycznych, tylko recepty na ten kryzys mogą być różne. My najprawdopodobniej, wolę tak z pokorą powiedzieć, ale jestem tutaj optymistą również, unikniemy recesji, będziemy mieli wzrost gospodarczy, ale główne gospodarki europejskie mogą rzeczywiście zaliczyć twardsze lądowanie – powiedział premier.

Morawiecki stwierdził, że "dla wszystkich przywódców politycznych świata jest oczywiste i dla ekonomistów jest to również oczywiste, że inflacja w Polsce, w Europie Środkowej, Zachodniej jest zaimportowana", a jej główną przyczyną są wysokie ceny surowców energetycznych, paliw, ciepła, gazu, energii elektrycznej.

Szef rządu przewiduje, że inflacja wejdzie w trend spadkowy już od marca, kwietnia. Ma być to zasługą obniżek cen surowców.

Polityka społeczna

Premier skrytykował również opozycję za, jego zdanie, nieodpowiednie propozycje dotyczące obniżenia inflacji. Zdaniem Morawieckiego, doprowadziłyby one do problem dla zwykłych Polaków, być może również do znacznego wzrostu bezrobocia.

– Nasi konkurenci polityczni, głosem swoich parlamentarzystów mówili: zawiesić trzynastkę, czternastkę, na wiecach wyborczych mówili: cofnąć 500+, czyli zmniejszyć politykę społeczną. To by oznaczało, że ludzie mają mniej pieniędzy dostępnych na konsumpcję, a więc trudno byłoby zamortyzować ten kryzys gospodarczy, w którym jesteśmy – powiedział Morawiecki.

Morawiecki: Nie wyobrażam sobie sytuacji, że zgoda nie zostanie szybko udzielona