Wojna na Ukrainie. Były dowódca NATO w Europie ostro skrytykował Zachód

Były dowódca NATO w Europie skomentował decyzję o przekazaniu Ukrainie przez rząd Wielkiej Brytanii ciężkiego uzbrojenia, w szczególności czołgów. Wesley Clark zaapelował do USA i zachodnich partnerów Ukrainy o poważniejsze potraktowanie kwestii pomocy wojskowej dla Kijowa, który wciąż traci swoich obywateli w wyniku rosyjskiej agresji.

Krytyka Zachodu

Były amerykański wojskowy zaznaczył, że cieszy go wiadomość o dostawie dziesięciu brytyjskich wozów bojowych, ale do odparcia rosyjskiej agresji potrzeba 300-500 czołgów.

– To wspaniale, że dajemy im [Ukraińcom - przyp. red.] 10 czołgów z Wielkiej Brytanii. Dziesięć czołgów? Ukraina potrzebuje 300, 500 czołgów. To wspaniale, że próbujemy wysłać im jeszcze kilka haubic. Jednak to nie wystarczy – powiedział Clarke na antenie CNN.

Były dowódca NATO w Europie zaapelował do zachodnich partnerów Ukrainy o zwiększenie pomocy wojskowej i przekazanie większej ilości czołgów i artylerii w kontekście niepokojących wiadomości o zamiarach Władimira Putina. Rosyjski prezydent planuje ogłosić kolejną falę mobilizacji. Clark wspomniał również o ataku rakietowym, jaki Federacja Rosyjska przeprowadziła 14 stycznia na budynek mieszkalny w Dnieprze.

Zachodnia pomoc dla Ukrainy

16 stycznia zachodnie media podały, że rząd brytyjski jest gotowy wesprzeć Ukrainę jednym z największych pakietów pomocy wojskowej, który powinien objąć eskadrę czołgów Challenger 2.

Jak zauważył brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly, Londyn wysyła w ten sposób „jasny” komunikat do Putina o swoim niesłabnącym poparciu dla Ukrainy.

Tymczasem w Niemczech wciąż trwają rozmowy dotyczące dostaw czołgów Leopard-2 na Ukrainę. Oczekuje się, że nowy minister obrony Niemiec, Boris Pistorius po swojej nominacji nada tej kwestii wysoki priorytet.

