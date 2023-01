Prezydent: Śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy absolutnymi europejskimi pionierami

W Davos trwa 53. Światowe Forum Ekonomiczne. W konferencji uczestniczą także przedstawiciele z Polski, między innymi prezydent Andrzej Duda. Wśród klasycznej agendy biznesowo-korporacyjnej, sporo miejsca poświęcono także wojnie rosyjsko-ukraińskiej, a także kwestiom dotyczącym klimatu oraz bezpieczeństwa energetycznego.

W środę głowa polskiego państwa otworzyła dyskusję, której przedmiotem jest m.in. komercyjny projekt budowy w Polsce elektrowni atomowej. Panel został zatytułowany "Droga do europejskiej suwerenności energetycznej".

Prezydent Duda: Gazprom nie jest normalną firmą

Zdaniem prezydenta "Gazprom jest w istocie zbrojnym ramieniem Moskwy do uzyskiwania przewag gospodarczych, ale przede wszystkim o znaczeniu strategicznym".

– W czasach, gdy byliśmy za Żelazną Kurtyną, popełniany był ogromny błąd, gaz w Polsce pochodził tylko z dwóch źródeł, z własnego wydobycia do niedawna była to jedna trzecia naszych potrzeb, ale cała reszta, czyli blisko 75 proc. to były do niedawna dostawy rosyjskie – powiedział polityk.

– Tak jak wtedy, kiedy mówiliśmy, że Gazprom nie jest żadną normalną firmą w znaczeniu takim, jak rozumie to Zachód Europy w pojęciu gospodarki rynkowej. To nie jest firma, która funkcjonuje na normalnych, rynkowych zasadach, która ma normalne, własne, rynkowe zadania. Tak jak mówiliśmy, że rosyjska polityka energetyczna to nie jest żaden problem biznesowy, gospodarczy, tylko to jest problem polityczny – powiedział Andrzej Duda.

Budowa elektrowni atomowych

Prezydent mówił między innymi Polska była pierwszym krajem w Europie, który rozpoczął działania zmierzające do uniezależnienia się od dostaw z Rosji.

– To my nauczeni doświadczeniem szantażu energetycznego Rosji wobec Ukrainy, w sposób zdecydowany przystąpiliśmy do działań dywersyfikujących dostawy – powiedział prezydent.

– Faktycznie dziś mamy interkonektory łączące nas ze Słowacją, z Czechami, Litwą, Niemcami, umożliwiające przepływ gazu w obie strony. Dziś mamy przede wszystkim, oprócz Gazoportu w Świnoujściu, także i nitkę gazociągu z szelfu norweskiego przez Danię do Polski. Dziś w ten sposób mamy zapewnioną właściwie pełną alternatywę wobec dostaw z Rosji. Śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy absolutnymi europejskimi, pionierami, zwłaszcza w naszej części Europy. Nasza niezależność jest dziś kompletna – ocenił.

– Jeśli chodzi o energię elektryczną, sytuacja była inna. Nigdy nie byliśmy zależni od energii z Rosji. Nie daliśmy sobie zbudować rosyjskiej elektrowni jądrowej, szczególności w stylu elektrowni czarnobylskiej (…). Dzisiaj taka elektrownia jest ogromnym, a czasem nawet największym zmartwieniem naszych sąsiadów – zaznaczył.

– Wspieram z racji pełnionej funkcji, działania rządu zmierzające do wybudowania w Polsce, na odpowiedzialność polskiego państwa elektrowni atomowych, co będzie realizowane w ramach umowy zawartej ze Stanami Zjednoczonymi – mówił dalej.

Jego zdaniem pojawił się jednak inny problem. – Mówię o Polsce, kraju, którego energetyka jeszcze niedawno niemal w całości oparta była na węglu kamiennym i brunatnym – oznajmił.

