"Konieczność dzisiejszego świata i przyszłości". Prezydent w Davos o źródłach energii

Swoją opinię wyraził podczas zjazdu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W środę głowa polskiego państwa otworzyła panel dyskusyjny zatytułowany "Droga do europejskiej suwerenności energetycznej".

W swoim wystąpieniu prezydent mówił m.in. o tym, że Polska podjęła skuteczne działania w celu uniezależnienia się od surowców z Rosji. Wskazał w tym aspekcie, że w czasach, gdy Polska znajdowała się za Żelazną Kurtyną, popełniła ogromny błąd. – Gaz w Polsce pochodził tylko z dwóch źródeł, z własnego wydobycia do niedawna była to jedna trzecia naszych potrzeb, ale cała reszta, czyli blisko 75 proc. to były do niedawna dostawy rosyjskie – powiedział Duda. Jeśli chodzi o energię elektryczną, nie było tego problemu, ponieważ tu Polska nie była zależna od Rosji.

Prezydent Duda o dywersyfikacji źródeł energii

Jego zdaniem pojawił się jednak inny problem. – Energetyka jeszcze niedawno niemal w całości oparta była na węglu kamiennym i brunatnym – oznajmił.

Jak powiedział, Polska ze w przyczyn geograficznych nie może sobie jednak pozwolić na oparcie swojej energetyki wyłącznie na wiatrakach i farmach fotowoltaicznych. – Dzisiaj wiemy doskonale, że konieczność zapewnienia energii ze źródeł nisko, bądź bezemisyjnych jest koniecznością. Koniecznością dzisiejszego świata i przyszłości. Jak to zrobić w kraju, który ma 312 tys. km kwadratowych, 38 milionów mieszkańców, cztery pory roku, słońce, które nie świeci 365 dni w roku i wiatr, który nie wieje przez cały rok? – zapytał retorycznie prezydent.

– Jak to zrobić w kraju, który ma ogromne ambicje rozwojowe, niezwykle kreatywnych i ambitnych ludzi i w którym zużycie energii elektrycznej rocznie wzrasta właściwie w postępie geometrycznym? – dodał. – W kraju, który ma rzeki, ale nie największe na świecie i nie jest krajem górskim, ale przeważającej części, nizinnym. Jak to zrobić w świecie, który nie wymyślił jeszcze sposobu na magazynowanie energii elektrycznej na długi okres. Jak zabezpieczyć czyste klimatycznie źródła energii, które będą przez 24 godziny zabezpieczały nasze potrzeby energetyczne? – tłumaczył.

Zrównoważony miks energetyczny

W ocenie prezydenta w zarysowanej sytuacji Polsce potrzebny jest mądry miks wszystkich dostępnych źródeł energii. – Korzystając z energii odnawialnej, budując farmy, które będą nas zasilały w energię z wiatru, ale w sposób rozsądny, nieszkodliwy dla człowieka. Budując farmy fotowoltaiczne, budując tam, gdzie to możliwe, biorąc pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju, elektrownie wodne, ale przede wszystkim zapewniając nowoczesne i stabilne, bezpieczne źródło, jakimi są elektrownia jądrowe – powiedział prezydent.

