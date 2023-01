Abp Szewczuk: To obrzydliwe, że rosyjskie władze chlubią się tą zbrodnią

Przygotowując wiernych na obchodzoną w środę w Kościołach wschodnich uroczystość Chrztu Pańskiego, ukraińskie hierarcha kościelny modlił się, by Bóg wziął na siebie udręki ukraińskiego narodu. – Boże, chroń nasze miasta i wsie od śmiertelnego gradu broni, który wróg ciska na nasze głowy – powiedział.

Straszliwe zbrodnie na Ukrainie

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zauważył, że Rosjanie zwiększają obecność swoich wojsk na terytoriach okupowanych, aby zintensyfikować ostrzał Ukrainy. Niewykluczone, że znów uderzą w budynki mieszkalne, jak miało to miejsce w Dnieprze.

– We wtorek zakończono działania poszukiwawcze w naszym poranionym mieście Dniepr. Wydobyto wszystkie gruzy zniszczonego wielopiętrowego budynku. I, niestety, mamy nową liczbę zabitych, rannych i zaginionych. Ostateczna liczba ofiar śmiertelnych wynosi 45 osób, w tym sześcioro dzieci. Najmłodsze dziecko zabite przez Rosjan w tym domu miało zaledwie 11 miesięcy. Do dziś 20 osób jest zaginionych. Udało się wydobyć spod gruzów 39 osób, w tym sześcioro dzieci. Dziękujemy Bogu, że nasi prawdziwie bohaterscy ratownicy uratowali życie tych ludzi. 79 osób zostało rannych, w tym 16 dzieci. Wielu twierdzi, że użycie broni przeznaczonej do niszczenia obiektów morskich przeciwko spokojnym miastom i wioskom na Ukrainie jest oznaką jakiegoś nowego punktu zwrotnego w brutalności tej wojny. Jakże to obrzydliwe, że władze rosyjskie cieszyły się z tej zbrodni i uznały ją za wielkie osiągnięcie – oznajmił abp Światosław Szewczuk.

– Dziękujemy Bogu i siłom zbrojnym Ukrainy za to, że żyjemy i że możemy mówić do całego świata: "Ukraina stoi! Ukraina walczy! Ukraina się modli!". Ale jednocześnie prosimy świat o potępienie tej straszliwej zbrodni wojennej przeciwko Ukrainie, która miała miejsce w Dnieprze. Najprawdopodobniej był to test, a Rosja przygotowuje podobne ataki na inne nasze miasta i wsie. Ta zbrodnia przeciwko ludzkości musi zostać potępiona, a jej sprawcy nazwani po imieniu – stwierdził.

Czytaj też:

Katastrofa w Browarach. Na Ukrainę płyną kondolencje z całego świataCzytaj też:

"Ból jest nie do opisania". Zełenski o katastrofie pod Kijowem