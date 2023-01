Premier dla CNN: Moim obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby złagodzić spór z Unią

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Forum Ekonomicznym w Davos. W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji polityk został zapytany o dostawy czołgów Leopard dla walczącej Ukrainy oraz zaangażowanie Republiki Federalnej Niemiec w pomoc Ukraińcom.

Wcześniej szef polskiego rządu apelował do kanclerza Olafa Scholza o przekazanie czołgów będących na wyposażeniu Bundeswehry. Jednocześnie zastrzegł, że Polska przekaże 14 Leopardów "pod warunkiem przekazania tych czołgów również przez innych po to, żeby uzbroić całą jedną bądź dwie brygady".

Morawiecki krytycznie o polityce Niemiec

– Krytycznie ważną kwestią jest to, czy Niemcy w końcu dadzą swoją część ciężkich i nowoczesnych czołgów? I to jest główne pytanie. Te 14 czołgów w porównaniu z 250 nie zmienia gry. Ale gdyby Francja, a zwłaszcza Niemcy i niektóre inne kraje dały po 20-30 czołgów, to mogłoby to coś zmienić – stwierdził Morawiecki w rozmowie z dziennikarzem CNN.

facebook

Zdaniem polskiego premiera, Niemcy zwlekają "z wieloma różnymi sprawami" związanymi z Ukrainą. – Ja niestety uważam, że wielu niemieckich polityków jest nadal osadzonych w poprzedniej epoce. W rzeczywistości włożyli wszystko do jednego worka zwanego rosyjskim gazem. A ten jest teraz pełen, ale rzeczy nie do końca w dobrym stanie. A teraz muszą wymyślić siebie na nowo. I dlatego stopniowo tak się wahają i zwlekają i nie wspierają w pełni – oznajmił.

Spór rządu z Komisją Europejską

Mateusz Morawiecki był również pytany o spór polskich władz z Komisją Europejską ws. unijnych środków. – Moim obowiązkiem jest zrobić wszystko, co można zrobić w tych okolicznościach, aby złagodzić i odłożyć na bok ten niepotrzebny spór z Unią Europejską, ponieważ wróg jest na wschodzie i jest to Rosja – powiedział szef rządu.

– Moja rola polega na tym, żeby zorganizować poparcie w izbie niższej, która jest najważniejszą izbą naszego parlamentu. I jestem do tego dość optymistycznie nastawiony – dodał.

Kondycja polskiej gospodarki

W wywiadzie dla CNN Morawiecki zaznaczył także, iż polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji. Zapytany, czy czeka nas recesja, polityk zwrócił się do prowadzącego: "Kto Ci dał te informacje? Prawdopodobnie są złe".

Premier zauważył, iż ostatni rok to 4,5-5 proc. wzrostu PKB Polski. – Wiem, że Niemcy czeka recesja, pewnie też Włochy, może Wielką Brytanię, ale nie Polskę. Mamy najniższy poziom bezrobocia w historii, to jest nasze ogromne osiągnięcie, a dług publiczny jest pod kontrolą – mówił.

Czytaj też:

Niemiecka prasa: Drzwi Domu Polskiego się nie zamykająCzytaj też:

Polska zaskakuje w Davos. Nie mamy się czego wstydzić