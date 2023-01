"Aby rozwój był bardziej zrównoważony". Premier w Davos o nowym porządku świata

W konferencji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos uczestniczą także przedstawiciele z Polski, między innymi prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Wśród klasycznej agendy biznesowej, a także klimatycznej, sporo miejsca poświęcono wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Podczas zjazdu odbyły się liczne panele tematyczne.

Morawiecki o nowym porządku świata

– Bardzo dziękuje za zaproszenie na ten panel – ma on, w kontekście nowego porządku świata, pierwszorzędne znaczenie dla przyszłości Europy Środkowej – mówił przed panelem „Strategic Investments – a key driver for Eastern European security” Mateusz Morawiecki, jak czytamy na oficjalnym Twitterze Kancelarii Premiera.

Kancelaria premiera opublikowała także inne posty dotykające wskazanego tematu.

„Tematem, który się tutaj pojawił kilka lat temu, ale dzisiaj również zajmuje ważną część agendy w Davos, Światowego Forum Ekonomicznego, jest próba ukształtowania nowego porządku fiskalnego, finansowego na świecie tak, aby był on bardziej sprawiedliwy” – oznajmił polityk w wypowiedzi dla mediów po zakończeniu dyskusji w ramach wspomnianego panelu.

– To ważna rzecz, aby już w tym nowym świecie, który mam nadzieję będzie już po wojnie, po pandemii tworzony przez nas wszystkich, przez wszystkich przywódców całego świata, przez wszystkie społeczeństwa, że w tym nowym świecie będzie to również uwzględnione, aby rozwój był bardziej zrównoważony, sprawiedliwy, uwzględniający potrzeby wszystkich – powiedział premier Morawiecki w rozmowie z mediami.

Wywiad dla CNN

Z kolei w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN szef polskiego rządu mówił m.in. o agresji Rosji na Ukrainę. Polityk został zapytany o dostawy czołgów Leopard dla walczącej Ukrainy oraz zaangażowanie Republiki Federalnej Niemiec w pomoc Ukraińcom.

Wcześniej szef polskiego rządu apelował do kanclerza Olafa Scholza o przekazanie czołgów będących na wyposażeniu Bundeswehry. Jednocześnie zastrzegł, że Polska przekaże 14 Leopardów "pod warunkiem przekazania tych czołgów również przez innych po to, żeby uzbroić całą jedną bądź dwie brygady".

– Krytycznie ważną kwestią jest to, czy Niemcy w końcu dadzą swoją część ciężkich i nowoczesnych czołgów? I to jest główne pytanie. Te 14 czołgów w porównaniu z 250 nie zmienia gry. Ale gdyby Francja, a zwłaszcza Niemcy i niektóre inne kraje dały po 20-30 czołgów, to mogłoby to coś zmienić – ocenił Morawiecki w rozmowie z dziennikarzem CNN.

