Polityk Lewicy o prezesie PiS: Czeka w blokach startowych

W ostatni piątek Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Za takim rozwiązaniem głosowało 203 posłów, przeciw było 52, a 189 wstrzymało się od głosu. Ponadto, 16 parlamentarzystów nie wzięło udziału w głosowaniu.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że przyjęcie noweli będzie wypełnieniem "kamienia milowego" przy ubieganiu się o uruchomienie środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Nowelizacja ustawy o SN między innymi poszerza zakres tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.

Śmiszek mocno o Kaczyńskim

W czwartek w programie "Tłit" na wp.pl Krzysztof Śmiszek stwierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie przedstawiał ostatnie głosowanie w Sejmie jako swój sukces.

– Kaczyński nie powie pół dobrego słowa o opozycji. Zresztą opozycja, a przynajmniej Lewica, nie czeka na dobre słowa. On ma problem, żeby wreszcie uruchomić te pieniądze. Widzę, że Kaczyński czeka w blokach startowych, by znowu jeździć po Polsce z wielkimi kartonami pt. "Przekazujemy 100 tys. złotych na tę miejscowość". I tak będą kartony, i tak będą te czeki, ale Kaczyński tych pieniędzy nie dowiezie – skomentował poseł klubu parlamentarnego Lewicy.

Zdaniem polityka, to, że obecnie minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk oraz premier Mateusz Morawiecki mówią, iż dogadali się z Komisją Europejską, to "ściema".

– Komisja Europejska mówi jednoznacznie: będziemy oceniać ustawę, gdy wejdzie w życie – powiedział Śmiszek.

Kiedy Senat rozpatrzy nowelę?

W środę marszałek Tomasz Grodzki poinformował, że Senat rozpatrzy nowelizację ustawy o sądach w trakcie dodatkowego posiedzenia izby we wtorek, 31 stycznia.

– Naszym obowiązkiem jest przestrzeganie konstytucji i dbanie o zgodność aktów ustawodawczych z jej brzmieniem, dlatego przewiduję, że Senat przygotuje pakiet poprawek, które zresztą już parę miesięcy temu do uprzedniej ustawy o SN przygotowaliśmy, tylko Sejm je odrzucił – oznajmił Grodzki na antenie TVN24.

Ziobro: Czy wiecie, czym tak naprawdę jest KPO?

List otwarty do prezydenta. Ziobro: Polacy mają prawo wiedzieć