"Węgiel w przyzwoitych cenach". Morawiecki: Nie straszymy, tylko działamy

"Dziś zdajemy kolejny raport z wielu miesięcy prac Komitetu Węglowego. Donald Tusk straszył jesienią, że nie będzie węgla, gazu, prądu… A jeśli będzie - to w zaporowych cenach, a Polacy będą marznąć. Może gdyby rządził - tak by było. Tę politykę straszenia i lęku słyszeliśmy już wiele razy. To jedyne, co PO i opozycja mają Polakom do zaproponowania. Nie ma pieniędzy, nie da się, nie będzie - to ich hasła" – pisze premier.

Morawiecki: Węgiel dostępny w przyzwoitych cenach

W ocenie szefa rządu formacja rządząca prowadzi prawidłową i skuteczną politykę energetyczną. Jego zdaniem węgiel jest dostępny "w przyzwoitych cenach" dzięki działaniom rządu.

"Prawo i Sprawiedliwość mówi tej polityce strachu zdecydowane NIE! My nie straszymy, tylko działamy i ciężko pracujemy. Od zeszłego lata spółki skarbu państwa we współpracy z rządem i samorządami zapewniły dostawy węgla do Polski z wielu regionów świata, a nasz system dystrybucji i dopłat spowodował, że dziś węgiel jest dostępny w przyzwoitych cenach dla każdego w całej Polsce" – czytamy w poście premiera Morawieckiego.

Premier: Dziękuję Polakom, że nie popadli w panikę

Polityk podziękował prezydentowi Torunia, a do postu zostały załączone zdjęcia przedstawiające go w towarzystwie premiera na tle góry węgla.

"Dziękuję panu Prezydent Torunia Michał Zaleski za wsparcie i świetną współpracę z rządem w tym zakresie. Ciepło w każdym domu to podstawowe prawo człowieka i mogę zapewnić, że mój rząd zawsze będzie stawał na wysokości zadania, gdy trzeba będzie pomóc polskim rodzinom. Nie chowamy głowy w piasek - stawiamy czoła wyzwaniom!" – czytamy w dalszej części wpisu.

"Dziękuję Polakom, że nie popadli w panikę. Jesteśmy super narodem! Okazaliśmy się mądrzejsi niż strach, a z tej nawały kryzysów wyjdziemy tylko silniejsi!" – puentuje Morawiecki.

facebookCzytaj też:

Tyle Polska płaci za import surowców kopalnychCzytaj też:

"Aby rozwój był bardziej zrównoważony". Premier w Davos o nowym porządku świata